Morgan Freeman admite a sus 89 años que siempre ha querido ser un héroe de acción: "Denzel Washington está haciendo lo que yo quería hacer"

Morgan Freeman es uno de los mejores y más respetados actores del cine contemporáneo. Lleva décadas demostrando su talento, pero tiene una espinita clavada a sus 89 años y ya va a ser imposible quitársela, ya que siempre soñó con convertirse en un héroe de acción.

Esta ha sido la confesión que el ganador de un Óscar por 'Million Dollar Baby' ha hecho en una entrevista concedida a Rolling Stone con motivo del lanzamiento de 'Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience', su debut en la industria musical. Ese sueño sí ha podido cumplirlo, pero el de ser un rudo héroe de acción es algo que siempre le ha esquivado.

"Soy demasiado viejo"

El propio Freeman destaca sobre el tipo de papel que todavía se le resiste, ya que "soy demasiado viejo para lo que esperaba hacer. Tenía tantos problemas físicos que no podía hacer el tipo de acción que se requería". Siendo justos, Freeman sí que fue uno de los protagonistas de 'Red' y su secuela, pero tampoco era exactamente una película de acción al uso.

"Mi carrera comenzó alrededor de los 50 años, ahí fue cuando despegó. Antes de eso, trabajaba mucho en diferentes lugares. Veinte años en el escenario de Broadway. A quien envidio es a Denzel. Denzel Washington está haciendo lo que yo quería hacer. Acepté los trabajos que me ofrecieron y pensé que lo estaba haciendo bien, y así era. Pero no esas películas de acción", asegura Freeman con un pequeño toque de amargura.

Y es que el sueño de convertirse en un héroe de acción es algo que se remonta a sus primeros años de vida: "Yo era un niño del cine. Crecí en el cine. Cuando era niño y no había escuela, estaba en el cine todos los días. Así que eso es lo que quería hacer". Y tantos años después se va a quedar con las ganas de conseguirlo.

Eso sí, Freeman insiste en que no tiene la más mínima intención de retirarse, pero este objetivo vital es algo que no va a poder hacer realidad. Una verdadera lástima, que en su momento seguro que habría dado la talla de sobra. No hay más que ver de lo que ya fue capaz en 'Sin perdón' cuando ya superaba con holgura los 50...

En Espinof | Las 38 mejores películas de acción de la historia y dónde verlas

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026