Un personaje mítico de Marvel iba a volver en 'Spider-man: Brand New Day', pero cortaron su escena. "Vaya mierda, ahora no puedo postear las fotos"

Uno de los conceptos que más me gustan de Marvel es el de la Enfermera de Noche porque, por supuesto, los superhéroes tienen que tener su propio servicio médico que se dedique a cuidarles las heridas. Aunque en el audiovisual no hemos tenido al personaje como tal, el personaje se fusionó con otro, Claire Temple (antigua amante de Luke Cage) en las series de Netflix. Ahora, ha hecho su retorno en el UCM... pero no la has visto.

Ojo: Hay spoilers grandísimos de 'Spider-man: Brand New Day'. Si los lees y te haces daño, ni la Enfermera de Noche podrá curarte luego

Enfermera, me he cortado

Rosario Dawson, que interpretó a Temple en 'Daredevil', 'Luke Cage', 'Jessica Jones', 'Iron Fist' y, por supuesto, 'Los Defensores', formaba parte de las sorpresas de 'Spider-man: Brand New Day', donde interpretaba al personaje en una de las escenas finales, cuando nuestro héroe es herido de bala por culpa de Punisher y va al hospital más cercano... pero acabaron cortándola. En una sesión de preguntas y respuestas con los fans, respondiendo a la pregunta del superhéroe con el que querría trabajar, ha confesado la rabia que le ha dado la situación.

Tengo que decir que podría haber dicho Spider-man. Incluso rodé una escena en la nueva película, pero la cortaron. ¡Lo sé! Se lo dije a mi madre y me respondió, "Vaya mierda, ahora no puedo postear las fotos". Y yo, "Claro, mamá, lo malo de que me quiten de la película que ha tenido el récord de visionados de un tráiler en toda la historia es que no puedes postear las fotos tras las cámaras".

La decisión de sacarla fue algo de última hora, por cierto. Tanto, que "mi post ya estaba preparado con las fotos tras las cámaras, con mi nieto llevando todas sus cosas de Spider-man... Entonces recibí el mail que decía 'Ya, al final no'". En la escena, como ha trascendido, trataba a Peter (sin revelar su identidad) en rayos X y llegaban a intercambiar un par de frases, pero, aparentemente, Destin Daniel Cretton pensó que era mucho más impactante pasar al personaje acompañado por Frank Castle y sin la máscara puesta... así que lo rodaron en los reshoots.

Aunque Dawson ahora se considera "un rechazo de Spider-man", lo cierto es que tiene todas las cartas del volver al UCM en algún momento: "Como todo el mundo está ahí, significa que mi personaje está en algún sitio en el mismo universo, y me encanta. Espero volver a ser Claire otra vez". Crucemos los dedos.

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