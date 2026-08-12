Antes de Dahmer y Ed Gein, estuvo ella. Netflix desvela el escalofriante tráiler del nuevo capítulo de su antología criminal más celebrada

Cuando alguien hace canciones en torno a una figura criminal es que es, directamente, material de leyendas. Y ahora toca una nueva encarnación audiovisual a través de la antología criminal más celebrada de Netflix. El 17 de septiembre se estrena 'Montruo: La historia de Lizzie Borden' y aquí está su tráiler.

Protagonizada por Ella Beatty como la decimonónica asesina, la cuarta temporada de la antología de Ryan Murphy cuenta la historia de cómo una joven mujer cambió lo que el mundo creía que un asesino podía ser... y todo lo que se necesitaba fue un hacha.

Hachasina

Así reza la sinopsis oficial:

«Cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y crueldad, escapan en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguieron no solo conmocionaron al mundo, dieron origen a un icono que rechaza vivir enjaulada y opta en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.»

Junto a Beatty, el reparto de 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' está formado por Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden. Además, veremos a Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden.

Ryan Murphy e Ian Brennan son los responsables de la serie, con este último siendo el showrunner y guionista de los ocho episodios que conforman esta cuarta tanda. En la dirección tenemos a Max Winkler y Sarah Adina Smith repartiéndose los episodios.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026 hasta ahora