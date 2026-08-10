Steven Spielberg quiso hacer 'Tiburón 2' pero los productores rechazaron su idea: 'Salvar al soldado Ryan' con tiburones

Dirigida por Steven Spielberg, 'Tiburón' ('Jaws') llegó a convertirse en la película más taquillera de la historia cuando se estrenó en 1975. Hollywood no podía dejarlo simplemente pasar así que tardaron bien poco en poner en marcha una segunda entrega que desembarcó en los cines tres años después. Sin embargo, Spielberg prefirió no participar en esa 'Tiburón 2'.

Lo cierto es que al principio el director sí que estaba dispuesto a hacerla, aunque con una condición que los productores no quisieron aceptar.

Soldados contra tiburones

Todo el que haya visto la original 'Tiburón' seguramente recuerde una famosa escena en la que el personaje interpretado por Robert Shaw cuenta la historia real del USS Indianapolis y cómo la mayor parte de la tripulación quedó a merced de los tiburones. La puedes recordar en este vídeo de la escena:

Bueno, pues resulta que ésa era la idea de Spielberg para continuar su taquillazo. Lo ha contado Mark Ramsey en el podcast Shoot This Now. Al parecer, el estadounidense propuso hacer una precuela centrada en esos hechos y también desveló cuál fue la reacción del estudio al oír su "pitch" para 'Tiburón 2':

"Inicialmente contactaron con él para hacer una secuela de 'Tiburón' y respondió: 'La haré si va sobre el Indianapolis'. Ellos dijeron 'No' y él entonces también dijo 'No'. Así es como se separaron en ese punto."

Es decir, Steven Spielberg quería hacer una película muy diferente a la que se acabó produciendo en 1978. Algo así como 'Salvar al soldado Ryan' con tiburones; un drama bélico basado en hechos reales que conectaba claramente con 'Tiburón' pero que iba en una línea muy diferente.

Por el contrario, los productores querían algo similar al thriller original y prefirieron no contar con el director, que ya había probado su talento con 'El diablo sobre ruedas' ('Duel', 1971) o el título que nos ocupa, pero que todavía no era el Rey Midas de Hollywood, responsable de la saga 'Indiana Jones' o 'Parque Jurásico'. De hecho, ese joven Spielberg también quiso dirigir una aventura de James Bond y se llevó otro rechazo.

Jeannot Szwarc fue quien ocupó la silla de director en 'Tiburón 2' ('Jaws 2'), de nuevo con Roy Scheider liderando el reparto. Una secuela digna, entretenida, pero que aportaba bastante poco a lo que ya habíamos visto en la superior primera entrega de Spielberg.

Posteriormente se harían dos secuelas más de 'Tiburón', todas ellas recaudando menos que la anterior, antes de que Universal diese por finalizada la franquicia en 1987. Sinceramente, me extraña mucho que en todo este tiempo nadie haya intentado reiniciar la franquicia o filmar una nueva adaptación de la novela original de Peter Benchley, que fue la que inició el fenómeno.

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