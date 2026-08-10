Sadie Sink rompe su silencio tras 'Spider-Man: Brand New Day' y da los primeros detalles sobre la nueva película de 'X-Men'

Una de las constantes en la campaña promocional de 'Spider-Man: Brand New Day' era ver a Sadie Sink esquivando con estilo todas las preguntas que le hacían sobre cuál era el personaje que interpretaba en la nueva película de Marvel. Pues bien, el silencio oficial ha llegado a su fin y la actriz ha empezado a dar los primeros detalles sobre la nueva película de los X-Men.

El rodaje de la nueva 'X-Men' es algo inminente

Sink ha destacado en Vanity Fair que "hay muchos rumores en internet, pero todo está tomando forma. Creo que el momento es muy emocionante, y la forma en que lo planearon es realmente ingeniosa, simplemente presentando a uno de los mutantes, una mutante muy importante, a través de Spider-Man. Creo que se está reuniendo un gran elenco, y creo que la gente estará muy emocionada cuando se anuncie todo".

Eso sí, la actriz no ha querido decir nada sobre los rumores sobre sus posibles compañeros de reparto, como la posibilidad de que Kit Connor ('Heartstopper') sea finalmente el elegido para dar vida a Cíclope: "Siempre hay rumores, y nunca sé qué es oficial". Y aunque supiera algo, está claro que Marvel no iba a permitir que hablase alegremente de ello.

No obstante, la espera para la nueva película de lo X-Men no va a ser muy larga, pues Sink desvela que "rodaremos X-Men, y luego haré una serie con FX y A24 llamada 'The Marriage Plot', así que será el año que viene". Vamos, que todavía no tiene fecha de estreno, pero ya podemos ir contando con ella para 2028...

Además, Sink ha añadido en Variety que "me siento muy afortunada de haber tenido esta introducción a través de "Spider-Man" y su historia. Creo que de eso se trata también X-Men. Cuanto más me he adentrado en el tema e investigado, más me doy cuenta de lo especiales que son: todos tienen defectos y quizás hayan hecho cosas malas. Eso los convierte en personajes más complejos y fascinantes, y en héroes más complejos si no empiezan así. Y tienen que encontrar su relación con sus poderes. Porque no es que los hayan pedido o que estas fortalezas les faciliten la vida; de hecho, la complican mucho más. Así que saber que la lucha de Jean será importante para el futuro de su personaje y su trayectoria la hace mucho más completa, lo cual me entusiasma".

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