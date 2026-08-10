La IA se ha cargado la campaña de promoción de 'El final de Oak Street' por culpa de un podcast de perros que duele a la vista

Aunque haya quien nos intente convencer de lo contrario, al gran público no le da lo mismo que algo esté hecho con IA o no: lo que la gente no quiere, y con razón, es darse cuenta de que le están obligando a consumir "slop" con cuchara cual bebé aprendiendo a comer. Por supuesto que hay algunos trabajos donde es casi indetectable, pero otros, la gran mayoría, han conseguido en tiempo récord el olor a grupo de Facebook de cincuentones del que cualquier persona joven quiere huir. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Warner con la campaña promocional de 'El final de Oak Street', que queriendo subirse a la ola de la modernidad ha causado un rechazo general en Internet.

Vaya vida perra

Los fascinados por la IA pueden decir lo que quieran, pero solo hace falta darse un paseo por los comentarios de cualquier imagen o vídeo promocional generado así para darse cuenta de que el público está rechazando mayoritariamente su uso como sustituto de la creatividad humana. Es exactamente lo que le ha ocurrido a Warner, que ha decidido subir un podcast perruno como pieza para redes de 'El final de Oak Street'... Solo que haciendo que se muevan y hablen gracias a la IA.

No hay manera de saber si el guion también lo ha escrito ChatGPT, pero ante unas frases como "Ewan McGregor era excelente dando chuches. Anne Hathaway estaba a su nivel, pero podía rascar bajo las dos orejas a la ver. Game over!", la duda es razonable. El problema no es la pieza en sí (que está realizada por una cuenta que se dedica a hacer vídeos de perros por IA para publicitar una app que encuentra los mejores parques para perros), sino que la percepción del público ha cambiado y no son pocos los que se preguntan si 'El final de Oak Street' está generada por IA.

Los comentarios que reinan en Instagram o Twitter no ofrecen precisamente dudas al respecto de lo que el público opina: "¿Os preocupa tan poco vuestra película que hacéis equipo con un podcast de AI Slop para promocionarlo?"; "En vez de invertir en marketing, Warner pensó que el AI Slop sería mejor. ¿Hasta qué punto estáis fuera de la realidad?"; "Iba a ver esta película pero ahora que veo que probablemente se hizo con IA no la veré"... Miles de comentarios en contra en la que puede ser una de las mayores metidas de pata de la historia reciente del márketing.

Sobre todo porque 'El final de Oak Street' ha costado 85 millones de dólares, y tomar este tipo de riesgos desagradando activamente a parte de tu público es una idea absolutamente terrible. En todo caso, el efecto en taquilla apunta a ser mínimo: la película apunta a hacer 30 millones, según Deadline, un inicio decente para competir contra 'La Odisea', 'Spider-man: Brand New Day' y 'La Patrulla Canina: La Dino-Película'. Eso sí, viendo las reacciones, seguro que para la próxima el equipo de redes se guarda la fantástica idea de hacer un vídeo con IA. Nadie quiere ser "esa" empresa ahora mismo.

En Espinof | Mientras Christopher Nolan estrena 'La Odisea', una empresa lanza su propia versión con IA: 'Odysseus: The Fall' apunta a la mayor cutrez del año

En Espinof | Las mejores películas de 2026