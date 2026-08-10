'Spider-Man: Brand New Day' es imparable. Se acerca a los 2000 millones de dólares y lleva a la taquilla a uno de los mejores agostos de la historia

No es pronto para hacer conjeturas: después de este fin de semana de éxito, 'Spider-man: Brand New Day' lleva camino firme de superar los 2000 millones de dólares en taquilla, uniéndose así a un top 8 de auténticas estrellas. Qué demonios, al ritmo que va no me extrañaría que llegase a superar la cifra de 2334 millones de 'Avatar: El sentido del agua'. El cielo es el límite en un año donde la sorpresa se ha convertido en la tónica habitual de la taquilla.

United States loves Spidey

Aunque durante este fin de semana lo nuevo de Marvel ha sufrido un descenso del 59,7% de recaudación (algo que es, como poco, habitual entre las películas del estudio), esto se traduce en 145 millones más solo en Estados Unidos para un total de 1665 millones en todo el mundo, una cifra que se esperaba en 'Vengadores: Doomsday' pero no en la cuarta entrega del arácnido, que superará dentro de poco a 'Spider-man: No way home' y se convertirá en la joya más preciada de la corona superheroica. Sin ningún tipo de resistencia, tiene el camino llano hacia convertirse en un mito.

Como mito es también ya 'La Odisea', que no para de destruir récords: es ya la película más taquillera de Imax, el mayor éxito de Christopher Nolan y lleva camino de superar a 'Deadpool y Lobezno', convirtiéndose así en la película para mayores de 18 años que más ha recaudado en la historia del cine. Para ello tendrá que tirar de mercados donde aún no ha empezado su recorrido, porque en Estados Unidos ha empezado su lento descenso, aún haciendo cifras récord: esta semana solo ha bajado un 38,3% hasta unos fantásticos 31,5 millones de dólares, y suma ya 1104 en todo el mundo. Un regreso a Ítaca espectacular en el peor boicot de la historia.

El resto de la taquilla americana, que ha vivido el segundo mejor fin de semana de agosto de la historia, es, cuando poco, extraño: dos películas que se proyectan en apenas 5 cines ('Tony' y 'Adolescencia, sexo y muerte en el campamento Miasma') han conseguido las mejores medias por cine del fin de semana, con más de 50.000 dólares cada una, y el top 10 ha visto la friolera de cuatro estrenos.

En el puesto 3, 'Una noche al año', con 5,7 millones: su presupuesto era de 25 millones y no parece que los vaya a recuperar. En el 4, 'Super Troopers 3', con 4 milloncejos, quedándose muy atrás del resto de la saga. En el 8, 'Ice Cream Man', un Eli Roth que si da beneficios será porque su película apenas costó 5,5 millones de dólares... Y en el 10, un recopilatorio de vídeos de gatos que ha amasado medio millón de dólares en apenas 255 cines, convirtiéndose en la tercera mejor media por cines de las 10 más taquilleras. Mira, es lo que hay.

La semana que viene, se calcula que 'El final de Oak Street' recudará unos 30 millones de dólares, y puede que quite el segundo puesto a Christopher Nolan, aunque el primero sigue reservado para el arácnido. No sé quién dijo que las salas estaban muertas y condenadas, pero espero que no se meta a vidente, porque este mes de agosto tiene todos los números para ser el mejor de la historia.

En España, más arañas

En nuestro país, este fin de semana ha habido algún estreno timorato, pero nadie quiere batirse con Spider-man y 'La Odisea'. Con razón: gracias a ellas hemos vuelto a superar el millón de espectadores con 8,5 millones recaudados en taquilla. Concretamente, Marvel se ha llevado 4,1 millones, con casi 500.000 espectadores, y la de Sony se ha "conformado" con 2,1 millones más, tras una bajada apoteósica de tan solo el 28%, algo reservado tan solo a los mayores éxitos.

En el tercer puesto, eso sí, llega la tercera parte de 'La patrulla canina', que en este caso deben salvar a un grupo de dinosaurios y que ha hecho 615.520 euros. Ideal para los niños demasiado pequeños para ver a Spidey pero que ya han visto 'Toy Story 5' (top 7), 'Vaiana' (top 5) y 'Minions & Monsters' (top 4). Lo que personalmente me sorprende es que, entre los blockbusters y el cine infantil, aún resiste, en el puesto 6, 'Obsession'. Un mes y medio en cartel, unos 9 millones recaudados, y todavía no da signos de irse a ningún lado.

Esta semana de celebración tan solo se han colado dos estrenos aparte de 'La patrulla canina'. Uno es Renny Harlin con 'En mar abierto', su nueva película de accidentes y tiburones, y otro Javier Dávila con la película española 'El último mono', que no ha sabido captar a un público de vacaciones que busca otro tipo de película diferente a las habituales comedias españolas y se lleva menos de 200.000 euros. La semana que viene, 'El final de Oak Street' debería revolucionar un poco los primeros lugares de taquilla, pero todo apunta a la calma chicha, con una araña que no se va a dejar pisotear tan fácilmente.

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