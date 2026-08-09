Este drama histórico es una de las mejores series sobre la Segunda Guerra Mundial. Y también una crítica perfecta a los que prefieren no mojarse en temas políticos

Las ficciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial suelen centrarse en las grandes batallas, las estrategias militares o las historias de resistencia. Pero no suelen hablar de lo que implica no posicionarse. Y ese es justo el camino que toma 'American Crossing'. La serie noruega utiliza la figura de la princesa heredera Märtha para explorar un debate mucho más incómodo: qué ocurre cuando un país decide mantenerse neutral mientras el fascismo avanza.

Más allá de reconstruir un episodio histórico con un notable despliegue de producción, la ficción convierte esa reflexión en el verdadero motor de una historia que habla sobre responsabilidad, privilegio y el precio de mirar hacia otro lado.

El pasado tiene un mensaje muy actual

'American Crossing' sigue a la princesa heredera Märtha de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, cuando abandona su papel protocolario para intentar influir en el presidente Franklin D. Roosevelt y convencer a Estados Unidos de intervenir en el conflicto. La serie arranca con la invasión alemana de Noruega y muestra cómo la familia real debe separarse mientras intenta mantener vivo el gobierno en el exilio.

Uno de los aspectos más interesantes de la ficción es la manera en que aborda la neutralidad de los países escandinavos durante la guerra. La serie muestra cómo intentan mantenerse al margen del conflicto y plantea las consecuencias de esa posición cuando el fascismo ya se ha extendido por Europa, convirtiendo el debate político en uno de los ejes principales del relato.

Al mismo tiempo, la producción evita quedarse únicamente en los grandes acontecimientos históricos. A través de personajes como Märtha y el príncipe heredero Olav, la serie aterriza el conflicto en historias personales que permiten entender el coste humano de cada decisión política y hacen que el espectador conecte con unos hechos que siguen teniendo resonancia décadas después.

Una reivindicación impecable

Más allá de su trasfondo, 'American Crossing' también destaca por su cuidada factura técnica. La dirección, la fotografía y el diseño de producción reconstruyen con mucha elegancia la Europa de la Segunda Guerra Mundial, mientras el reparto sostiene todo el peso emocional de la historia. Sofia Helin sobresale como Märtha, Tobias Santelmann ofrece una interpretación muy sólida como Olav y Kyle MacLachlan aporta una presencia notable en el papel de Franklin D. Roosevelt.

Además, la serie demuestra que el género histórico vive un momento especialmente bueno. Al igual que títulos como 'Chernobyl' o '1917', utiliza el pasado para reflexionar sobre cuestiones que siguen siendo muy actuales. Lejos de ser un simple drama de época, 'Atlantic Crossing' recuerda que la historia también sirve para cuestionar el presente y entender mejor las consecuencias que tuvieron ciertas decisiones políticas.

La tenéis en Filmin.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las series más esperadas de 2026