¿Qué fue de la actriz que hacía de Espinete? De estrella de 'Barrio Sésamo' a convertirse en Curro para la Expo de Sevilla y famosa voz de doblaje

Nuestra memoria colectiva televisiva está llena de actores que formaron parte de series de nuestra infancia, incluso algunos realmente importantes pese a que su nombre no haya trascendido. 'Barrio Sésamo' es el mejor ejemplo de ello, por todos aquellos que dieron vida a los icónicos personajes. Hoy nos preguntamos: ¿qué fue de Chelo Vivares, la actriz que interpretó a Espinete?

Dentro de Espinete hay una persona

Chelo Vivares nació en 1952, en Madrid. Comenzó su carrera como actriz en 1973, en espectáculos musicales y con un pequeño papel en la serie 'Silencio, estrenamos', al que le seguirían otros roles fugaces en series como 'La señora García se confiesa', 'Palabras cruzadas' o 'Teatro estudio'.

Chelo Vivares junto al traje de Espinete

Pero su momento llegó con 'Barrio Sésamo', la mítica serie infantil creada por Jim Henson que se adaptó al llegar a España en 1979. Si bien conservaba algunos sketches de su versión original (como los de Epi y Blas o el Monstruo de las galletas), contó con sus propios personajes patrios, como la gallina Camponata o el caracol Perezgil.

Vivares entró en la serie en 1983, cuando el puercoespín Espinete llegó a la temporada 2 como protagonista, junto a su inseparable amigo Don Pimpón. El personaje causó auténtico furor y se convirtió en un icono televisivo indiscutible, incluso se le llamó para dar el pregón de Navidad de 1984 en Madrid.

Un éxito que, sin embargo, fue enteramente para el personaje, ya que Vivares se cuidó mucho de preservar su anonimato para que no la identificaran con Espinete. Además, la actriz recuerda que lo peor de la experiencia era que el traje pesaba mucho y daba muchísimo calor:

"El traje pesaba, pesaba un montón, no sé cuánto, pero el problema no era tanto el peso como que era completamente hermético. La complicación era la falta de oxígeno, se podía estar poco tiempo dentro. Se iba cortando cada poco para que yo me refrescase y el muñeco se ventilara. Cada vez que me lo quitaba salía hasta con el pelo mojado".

Curro en la Exposición Mundial de Sevilla de 1992

Durante 146 episodios, Espinete fue una cara habitual en la TV española. Hasta 1988, cuando el personaje dejó la serie, tuvo una gira teatral de un año y no volvimos a verlo más. Vivares tuvo que abandonar el traje de púas sobre los escenarios cuando le llegó en 1990 la propuesta para ser otro icono de la historia española: Curro, la mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

La huella de Vivares no se limita solo a aquellos para los que tuvo que enfundarse disfraces, sino que también ha prestado su voz como actriz de doblaje a algunos personajes tan memorables como Ralph en 'Los Simpson', Stan en 'South Park', Mirtle la llorona en 'Harry Potter', el bebé de 'Dinosaurios' o Amy en 'Futurama', por citar solo algunos papeles de su tremenda carrera.

Chelo Vivares en la actualidad

La actriz también hizo mucho teatro y nunca abandonó del todo el cine y la TV, aunque desde entonces ha vuelto solo en ocasiones esporádicas, para series como 'Farmacia de guardia' (1995) o 'El comisario' (2000-2006), y más recientemente en propuestas dentro del género de terror, como la serie '30 Monedas' o las películas 'Tin & Tina' y 'Hermana muerte'.

Una carrera que se distanció del simpático puercoespín, que perduró más en la memoria de los espectadores que su propio nombre (aunque esta estupenda canción nos lo recordaba). Eso sí, el mayor regalo que le pudo hacer la serie fue conocer al que fue su marido durante años: el ya fallecido Juan Ramón Sánchez, que interpretaba a Chema, el panadero.

¿Pero qué pasó con Espinete?

Como último apunte, queda resolver la cuestión de qué sucedió con el traje de Espinete, después de que terminara su gira teatral. El disfraz fue devuelto a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey (Madrid), donde se conservaban algunos elementos de atrezo de la historia de RTVE.

Se produjo una contaminación por amianto en el edificio donde se encontraba el traje, así como otras prendas almacenadas como el vestuario de Letizia Ortiz en su etapa de presentadora. RTVE mandó destruir las instalaciones y su contenido, y el equipo de vestuario se lanzó a recuperar todo lo posible en tan solo dos horas.

Si bien se recuperaron objetos como dos Electroduendes o el maltrecho traje de Don Pimpón, no se supo nada del de Espinete, que quizá acabó en el vertedero de San Fernando de Henares, donde se volcaron los residuos. A día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio sin resolver.

Imagen: David Jar | La Razón

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