Qué fue del primo de Zumosol, de un anuncio mítico a ser víctima de bullying y convertirse en coach motivacional

No son pocos los anuncios que consiguieron calar hondo en la cultura popular y convertirse en auténticas coletillas (antes de que se extendiera el uso de la palabra meme como tal). Uno de los más recordados fue el del icónico primo de Zumosol pero... ¿qué fue de Sergio Medialdea?

El primo de Zumosol

"Como se lo diga a mi primo, te vas a enterar. Mi primo bebe mucho Zumosol" aseguraba un niño al matón que trataba de intimidarle. Poco después, aparecía el primo de Zumosol que le daba un escarmiento.

Este anuncio de 1991 se convirtió en cultura popular casi al instante (y las siguientes versiones del mismo), y en cualquier parte te entendían si hacías la broma de llamar al primo de Zumosol. El susodicho no es otro que Sergio Medialdea, que en su momento tenía 20 años cuando interpretó al recordado personaje.

Uno de los muchos primos de Zumosol

Le convirtió en un icono, tanto que incluso le paraban por la calle: "Salía en la revista Vale, en la Superpop... Me acuerdo de salir al lado de Leonardo DiCaprio y decir: '¡madre mía, igualitos!'. El primo de Zumosol es una especie de superhéroe a la española y me paraban por la calle y siempre bromeaban diciéndome: '¿A que se lo digo a mi primo?'. Ahora ya no me pasa pero hay alguna vez que sí".

Por parádojico que resulte, lo cierto es que el propio Medialdea sufrió bullying entre los 14 y los 17 años. El acoso y los insultos le hundieron tanto que pensó incluso en quitarse la vida lanzándose al tren, aunque sufrió un cambio físico que lo cambió todo: "A los 18 pegué un cambio muy brusco físicamente y ya la gente no se metía conmigo".

Tras el anuncio, trabajó para marcas como Emporio Armani y también en televisión, donde colaboró con el programa 'Crónicas marcianas'. Además, escribió dos libros en 2010: el thriller 'Larajedon, el misterio de los elefantes' y 'Vuelve a escribir tu historia', un libro de autoayuda.

Sergio Medialdea en la actualidad

De hecho, ese ha sido un sector en el que se ha movido mucho, ya que a día de hoy todavía ejerce como coach de vida y da charlas en los colegios como parte de la Asociación de No al acoso escolar: "Que alguien como yo que era bajito, endeble y con gafas de culo de vaso haya sido el primo de Zumosol y haya conseguido tener una vida familiar feliz creo que es un ejemplo".

A sus 50 años, Medialdea se lanzó recientemente en un nuevo proyecto que es el que le ocupa en la actualidad: montar su propia agencia inmobiliaria en Badalona. Un negocio con el que disfruta y no le hace echar de menos la televisión. Continúa bebiendo zumo, eso sí, no de Zumosol: "No los encuentro en el supermercado así que compro los de Mercadona".

