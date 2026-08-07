La 1 ya avisa: el 12 de agosto no habrá 'La Promesa'. En su lugar emitirán un especial de Aquí la Tierra

En menos de una semana, este 12 de agosto, España vivirá un evento astronómico histórico: el primer eclipse solar total visible desde la Península en más de un siglo. Como no podía ser de otra manera, varias cadenas de televisión se volcarán con el fenómeno en un despliegue encabezado por La 1 de RTVE, que reestructurará su parrilla vespertina para emitir una edición especial de 'Aquí la Tierra' a partir de las 18:30.

El programa se realizará en directo desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara) y podrá seguirse en emisión simultánea por el Canal 24 horas, lo que sin duda ayudará a ampliar su audiencia. Aunque su contenido exacto aún no se ha detallado, quienes conocen el espacio conducido por Jacob Petrus saben perfectamente qué esperar: un tono divulgativo, cercano y con el perfecto equilibrio entre el rigor científico y el entretenimiento. Se prevé así que el especial combine explicaciones didácticas sobre la mecánica del eclipse, recomendaciones de seguridad para su observación y un dinámico seguimiento en vivo del avance de la sombra lunar por la geografía española.

Ese día te quedarás sin ver 'La Promesa'

Que Aquí la Tierra comience a las 18:30 horas, dos horas antes de su horario habitual, provocará una revolución en la parrilla vespertina de La 1. Esta obligará a sacrificar la emisión de 'La Promesa', uno de los grandes puntales de audiencia de la pública, y 'Malas Lenguas' en su tramo proyectado por el primer canal de RTVE. Queda por saber si 'Valle Salvaje' también desaparece en pos de alargar 'Directo al grano' o emitir algún otro contenido especial por esta jornada, insistimos, histórica en la península.

Hay que decir que las telenovelas de La 1 este año han sufrido varios aplazamientos por la Copa Mundial de la FIFA. En días con encuentros clave en la franja de tarde, la emisión de La Promesa y Valle Salvaje fue suprimida, aunque nada remotamente parecido a lo que pasó hace dos veranos, cuando TVE tenía los derechos de emisión de la Eurocopa al completo y prácticamente todos estas series desaparecieron de su parrilla.

Y volviendo al eclipse. Hay que decir que TVG (Galicia) y otros canales autonómicos también ofrecerán coberturas especiales ajustadas a su franja territorial. Además, las plataformas de pago, como Canal Odisea, ya llevan unos días completamente volcados en la emisión de contenidos divulgativos sobre este evento astronómico. Esta misma semana, el 3 de agosto, emitieron el documental 'España bajo el eclipse total'. Puedes encontrarlo en algunas plataformas, y explica qué es un eclipse total y por qué este es excepcional. También reconstruye su historia desde tiempos inmemoriales, y muestra cómo España se organiza ante su llegada.

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