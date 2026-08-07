Sylvester Stallone, actor: "Siempre he rechazado la frase envejece con dignidad. Cuanto mayor me hago, más intento abrazar a mi niño interior"

El legendario Sylvester Stallone cumplió 80 años este pasado 6 de julio de 2026. La mayoría llevarían ya mucho tiempo retirado a esa edad, pero él sigue en activo y sin intención alguna de retirarse. De hecho, el propio Stallone siempre ha tenido claro que lo de envejecer con dignidad no era para él.

Con la cuarta temporada de 'Tulsa King' pendiente de estreno, Stallone acumula multitud de proyectos. Algunos se concretarán y otros es posible que finalmente no lleguen a nada -como esa secuela de 'Samaritan' que nos prometieron hace ya varios años-, pero él sigue infatigable hacia delante.

Sólo las lesiones delatan su edad para él

Él mismo reconoce en The Hollywood Reporter que "me siento muy inmaduro" y que "siempre he rechazado la frase Actúa según tu edad o Envejece con dignidad", porque ni siquiera entiende muy bien qué significa. Él lo tiene claro: "Cuanto mayor me hago, más intento abrazar a mi niño interior. La única forma en que realmente siento mi edad es porque he tenido muchas lesiones".

Y es que puede que mentalmente no lo sienta, pero las secuelas en su físico sí le dicen muy claramente que ya no es un chaval: "Me han operado de la espalda cinco veces, me han hecho tres fusiones de cuello, me han operado de ambos hombros, rodillas, tobillos, puños... lo que sea. Me han dejado fuera de juego más de 25 veces, así que lo siento".

No obstante, todo ese bagaje físico no le impide seguir entrenando, teniendo muy claro qué parte es fundamental para seguir manteniéndose así de bien a su edad: "Después de calentar, me siento muy bien. No me quedo sin energía". Y es que los estiramientos siempre son importantes, pero aún más según vamos cumpliendo años para que el cuerpo responda.

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