"Lo odiaba". Hace 41 años, Sylvester Stallone sentía mucha envidia de esta estrella de películas de acción antes de hacer 6 películas con él

Sylvester Stallone es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Seguramente no uno de los más talentosos, pero sí que ha dejado una huella imborrable, participando además en multitud de grandes éxitos. Eso sí, hay una franquicia suya que brilla con luz propia por encima, ya que el personaje de Rocky Balboa lo cambió todo para él y luego volvió a interpretarlo más veces que ningún otro.

"Ni siquiera es humano"

Una de las entregas más recordadas de la misma es 'Rocky IV', en la cual se enfrenta a Ivan Drago, un temible púgil soviético que pelea como una máquina y parece imposible de derrotar. Ese personaje necesitaba un actor a la altura y el elegido fue Dolph Lundgren, pero su primer encuentro con Stallone fue algo conflictivo, tal y como explicó este último en An Experience With.

El creador de Rocky reconoce que hasta sintió celos de Lundgren con las siguientes palabras: "¿ Sabes por qué contraté a Dolph en 1985? Entró en la habitación y lo odié. Este tipo ha dado un salto de 1000 años en la escala evolutiva. Mide 1,96 m, tiene un pelo que hay que cortar con tijeras, pómulos que parecen los de una Harley y unos labios tan grandes que explotarían si volara a más de 3000 metros de altitud".

"Tiene cuello... hombros... Y es un genio. Es físico e ingeniero químico. Se graduó del MIT. Es un estudiante brillante. Y tiene ojos azules. Ni siquiera es humano, es un robot. Lo odiaba", añadió Stallone para rematar la impresión que en él despertaba Lundgren.

Eso es algo que seguro que el propio Stallone vio como una motivación añadida para intentar superarse a sí mismo y ofrecer un espectáculo a la altura. Y el público reaccionó entusiasmado, ya que se convirtió en la más taquillera de la franquicia con una recaudación mundial de más de 300 millones de dólares. Por ejemplo, en España consiguió más de 2 millones de espectadores para una recaudación equivalente a 3,8 millones de euros.

Tras el éxito de 'Rocky IV', Stallone y Lundgren han hecho otras cinco películas juntos, las cuatro entregas de 'Los Mercenarios' y 'Creed 2', donde Ivan Drago regresaba de entre las sombras para impulsar la carrera en el ring de su hijo Victor, interpretado por Florian Munteanu.

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