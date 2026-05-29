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Meses después de arrasar por sorpresa en salas de cine, se estrena en streaming un drama bélico con alma épica y ganas de ser contundente

Russell Crowe se encarga de personificar el mal en un escenario judicial basado en hechos reales

Nuremberg 2025 James Vanderbilt
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Nunca cesa el énfasis en querer contar la Segunda Guerra Mundial, en parte la contienda con la que Estados Unidos se ha permitido erigirse como salvadora aunque fuese una de las varias fuerzas involucradas en combatir el nazismo. Y nunca cesa el interés en estas historias, atendiendo al éxito que ha tenido una película como ‘Núremberg’.

Sentado a juicio

Rami Malek y Russell Crowe protagonizan este drama biográfico y judicial que tiene lugar después del conflicto bélico, y que entra de lleno en un episodio crucial del siglo XX. James Vanderbilt escribe y dirige esta película que arrasó en taquilla en todo el mundo contra pronóstico, con más de 50 millones recaudados en contraste con un presupuesto de apenas 10 millones, y que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Terminada la Segunda Guerra Mundial y con la victoria de los aliados, estos se preparan para establecer justicia contra los generales que participaron en el régimen y genocidio nazi. Un psiquiatra estadounidense es enviado a Nuremberg para interrogar a Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, y establecer si es apto para ser juzgado por los crímenes de guerra.

Hay una aspiración en la película a retomar el formidable pulso clásico y ocasionalmente épico que tienen ‘Vencedores o vencidos: El juicio de Nuremberg’ (’Judgment at Nuremberg’) o la segunda parte de ‘Senderos de gloria’ (’Paths of Glory’). Hechuras de trascendencia que tratan de dar más empaque a las demoledoras historias post-bélicas que cuentan, así como inflar la participación estadounidense en estos procesos.

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Que esos actos funcionasen hablan en parte de la increíble fuerza cinematográfica de aquellas películas. Una de la que ‘Núremberg’ carece y donde se aprecia no sólo la misma artificialidad estéril de muchos biopics realizados con cámara digital y prisas que descuidan la puesta en escena, sino que termina bastante ahogada en su propia pretensión épica y su rigidez tonal que tiende al sopor.

No hay mejor representación de las carencias y ocasionales triunfos de ‘Núremberg’ que la interpretación de Russell Crowe, que absorbe tu atención en ocasiones pero al mismo tiempo ves que se pasa casi toda la película sentado. Una increíble falta de dinamismo que expone muchas grietas en la película, aunque esta tenga efectividad en sus momentos de pompa.

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