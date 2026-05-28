Hoy en Netflix, una comedia estupenda con Steve Carell sobre la amistad, el amor y el paso del tiempo. Ahora quiero irme de viaje con sus protagonistas

Inspirada en la película de 1981 de Alan Alda con el mismo nombre, la nueva versión de Netflix de 'Las cuatro estaciones' toma la esencia reflexiva del original y la actualiza con una sensibilidad más contemporánea, menos irónica y más tierna.

La serie sigue a tres parejas de amigos que tienen como costumbre viajar juntas durante cada estación del año, utilizando esos encuentros como punto de partida para explorar cómo cambian las relaciones con el paso del tiempo. Entre paisajes impresionantes y hostales acogedoras, la historia encuentra espacio para hablar sobre el desgaste emocional, los matrimonios que evolucionan, las inseguridades y la dificultad para reinventarse cuando el destino ya se ha escrito.

El tiempo pasa, el vínculo permanece

De primeras, el pilar principal de la serie es su reparto. Con Tina Fey junto a Steve Carell, Will Forte, Kerri Kenney-Silver y Colman Domingo, la química del grupo logra que las amistades y tensiones del grupo parezcan completamente auténticas.

A partir de aquí, la serie construye su historia a través de dinámicas muy distintas. Kate y Jack representan la estabilidad basada en años de complicidad; Danny y Claude viven un matrimonio abierto lleno de choques de personalidad; y luego están Nick y Anne, que se enfrentan al desgaste de una relación de 25 años.

La historia arranca de verdad cuando Nick anuncia que quiere divorciarse durante una de estas vacaciones grupales. La noticia sacude por completo a todos y les obliga a cuestionarse si realmente están satisfechos con su vida, sus relaciones y las decisiones que han tomado.

Después, la incorporación de Ginny, la nueva pareja de Nick, introduce una energía distinta a la serie. Su presencia desestabiliza la rutina del grupo y hace emerger viejos resentimientos, celos y arrepentimientos que hasta entonces permanecían ocultos.

Es cierto que cuenta con actores conocidos, pero 'Las cuatro estaciones' no busca ser una sitcom al uso. La serie apuesta por un tono más contenido y reflexivo, centrado en conversaciones honestas y conflictos emocionales del día a día que terminan siendo muy cercanos a la realidad.

Y el hecho de que cada viaje transcurra en una estación distinta del año es una decisión que funciona como metáfora del envejecimiento y los cambios inevitables de la vida adulta. A medida que pasa el año, también evolucionan las relaciones y las heridas emocionales de los personajes. Y es genial acompañarles durante el camino.

Además, la serie acaba de volver con una nueva tanda de capítulos a Netflix y ahora que empieza a hacer calor, es inevitable pensar en lo divertido que sería irse de vacaciones con sus protagonistas.

Aunque no sea lo mismo sin el personaje de Steve Carrell, la ficción se mantiene fiel al espíritu de la primera temporada con sus nuevos episodios, con un segundo viaje muy trepidante.

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