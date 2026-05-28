La voz y la imagen de Stan Lee serán recreadas con IA después de un acuerdo de Marvel con ElevenLabs: "Las leyendas sobreviven a las páginas de un libro"

Marvel ha encontrado la manera de traer de vuelta a una de sus figuras más emblemáticas, aunque esta vez no se trata de un nuevo cómic ni de una aparición sorpresa en pantalla. La empresa de inteligencia artificial ElevenLabs ha anunciado un acuerdo con Stan Lee Universe -la compañía vinculada al legado del creador de Marvel- para incorporar la voz y la imagen de Stan Lee a su plataforma de contenidos generados con IA.

La iniciativa permitirá que empresas y usuarios puedan recrear digitalmente al histórico escritor y editor de Marvel a través de herramientas de audio, imagen y narración, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de la identidad de celebridades fallecidas mediante inteligencia artificial. Según explicó la compañía, la voz fue entrenada con grabaciones profesionales de Lee y podrá utilizarse para narrar libros, generar contenido visual inspirado en cómics e incluso protagonizar nuevas experiencias digitales.

Un gran poder...

El anuncio llega en un momento en que Hollywood y las tecnológicas cuestionan cada vez más los límites éticos y comerciales de la IA aplicada al entretenimiento, mientras herederos, estudios y plataformas negocian cómo preservar o explotar el legado de figuras icónicas.

Según Variety, la presentación de este proyecto en concreto incluyó un video promocional en el que una versión generada por IA de Stan Lee donde dice: "¿Sabes lo que nunca te cuentan sobre las leyendas? Que sobreviven a las páginas de un libro".

Entre las novedades más llamativas relacionadas está el lanzamiento de Club de lectura del mes de Stan Lee, una serie dentro de la aplicación Eleven Reader que utilizará la voz recreada del autor para narrar clásicos de dominio público. El primer título elegido es 'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson.

Y en cuanto a cualquier inquietud legal que pudiera haber, Chaz Rainey, abogado y miembro de la junta directiva de Stan Lee Universe, defendió el acuerdo afirmando:

"Stan siempre creyó en conectar con sus fans allí donde estuvieran: en las páginas de un cómic, en una convención o en un breve cameo en pantalla. Los fans siempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la voz de Stan, y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad".

Esta colaboración aparece en medio de una creciente discusión sobre el uso de inteligencia artificial para recrear celebridades fallecidas. Empresas tecnológicas y estudios de entretenimiento buscan nuevas formas de licenciar voces, imágenes y apariciones digitales, mientras aumentan las preocupaciones sobre consentimiento y derechos de imagen.

El proyecto recupera incluso una de las frases más famosas asociadas al universo Marvel. En el video promocional, la voz replicada de Stan Lee dice que "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Aunque puede que sigan sin entender el trasfondo de esas palabras.

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