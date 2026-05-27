El anime de 'Witch Hat Atelier' tiene una estrella inesperada, y se ha colado en prácticamente todas las escenas de la serie

Con 'Witch Hat Atelier' hemos entrado a un mundo lleno de magia que ya tiene encandilados a los fans del anime. La serie se ha tirado mucho tiempo en producción, con el equipo creativo de BUG Films cuidando cada detalle del anime... Y tanto tiempo pegado a la pantalla de dibujo al final hace que te encariñes de más de algunos personajes.

Yo me meto aquí...

Aunque quizás no estaba planeado, el personaje que se ha terminado convirtiendo en la estrella absoluta de 'Witch Hat Atelier' ha sido el Gusano Pincel. Estos animalillos son una especie de mamíferos con una larguísima cola cubierta de pelo y que suelen pasar tiempo cerca de los hechiceros porque les encanta el olor de la tinta mágica.

Coco se encontró con uno durante su aventura en su examen inicial, pero los gusanos pincel se han ido robando las escenas poquito a poco y los animadores empezaron a meternos en todos los planos que podían. Incluso aunque originalmente no estuvieran allí en el manga, siempre necesitamos más gusanos pincel.

"Los añadían por su cuenta. El gusano pincel estaba ahí, moviéndose por el fondo, mientras que Coco y los demás estaban hablando", admitió el director del anime, Ayumu Watanabe.

Así que, si prestamos atención, podemos ver al gusanillo correteando por el fondo, colándose en cestas, o simplemente estando presente en todas las escenas en las que se les antojaba a los animadores. "Una de las grandes fortalezas es el nivel de detalle", dijo también el director, y se ve que los animadores de 'Witch Hat Atelier' se lo han tomado a pecho para demostrar que todos los personajes de la serie están muy, muy vivos.

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