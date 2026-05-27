La asombrosa película de ciencia ficción basada en un famoso anime regresa 18 años después con su mejor versión hasta ahora

No son pocas las películas que fracasan en taquilla y luego acaban convirtiéndose en títulos de culto, lo que ayuda a que el estudio vaya recuperando parte de esa inversión que tan desastrosa parecía tras su paso por cines. A ese grupo pertenece 'Speed Racer', puesta al día de un anime de los años 60 basado a su vez en el manga homónimo de Tatsuo Yoshida.

Las Wachowski consiguieron un generoso presupuesto de 120 millones de dólares para hacer realidad su sueño, pero el público le dio la espalda a 'Speed Racer'. De hecho, apenas sumó 93,9 millones en cines, lo cual no ha impedido que ahora Warner le haya dado un tratamiento de lujo con su presentación en 4K con una edición para coleccionistas que pone a la venta al precio de 51,95 euros.

Obviamente, el 4K de 'Speed Racer' ofrece una calidad visual de primera, ofreciendo todas las posibilidades que permite tanto el uso del HDR10 y de Dolby Vision para recrear todas las particularidades de la película, permitiendo que luzca como nunca hasta ahora en casa. Todo eso presentado en un estuche rígido que protege tanto el precioso steelbook que contiene en su interior como los otros extras físicos que redondean esta edición.

El steelbook

'Speed Racer' está repleta de escenas espectaculares que se prestaban para ser utilizadas en el steelbook y Warner ha estado muy acertada con la seleccionada. Por poner una pega, ojalá toda la imagen tuviese total continuidad, al estilo de lo que hizo Disney con el steelbook de 'Predator: Badlands', pero tampoco queda para nada mal así.

Más arriba tenéis imágenes en detalle de todas las partes externas del steelbook. Impecable todo.

Otra imagen de las muchas impresionantes que se podrían sacar de la película, pues las escenas de carreras están repletas de momentos alucinantes aún hoy.

Tampoco me olvido de los discos, donde queda claro que en los tiempos de auge del blu-ray se solía cuidad bastante más la importancia de que también tuviesen un diseño vistoso. Y eso que aquí al menos hay un pequeño detalle para que no sea sea simple texto sobre un fondo rojo...

En una cajita de las mismas dimensiones del steelbook y bien caracterizado para la ocasión tenemos los extras físicos de esta edición que detallo a continuación.

Libreto de 36 páginas con información de la película

Dos carteles reversibles

Los dos carteles del otro lado

7 postales

Las 7 postales del otro lado

Añadidos vistosos pero con poca chicha, pues el libreto era donde uno podría esperar algo más elaborado y a la hora de la verdad parece sacado de la información que se diera a prensa en el momento de su estreno.

Como mencionaba antes, todo ello viene recogida en una robusta caja rígida que protege a las mil maravillas el contenido. Un poco más arriba podéis ver cómo luce en todos los aspectos -para la parte trasera he retirado el pequeño cartoncito en el que se informa de los contenidos adicionales que se incluyen-. Por mi parte, agradezco mucho que el diseño exterior sea diferente al del steelbook, lo cual demuestra que no han ido a lo fácil.

Lo que sí llama la atención es que el tamaño para la fuente del título sea pequeña. Mirad por ejemplo como se compara con la edición equivalente de 'Con la muerte en los talones' ('North by Northwest') que Warner lanzó a finales de 2024. A cambio, el logo de Warner luce mucho más bonito quí.

Los contenidos adicionales

Para el lanzamiento de 'Speed Racer' en 4K se ha montado por mantener los extras ya existentes en el blu-ray, pero también añadir varias novedades, aunque lo más conveniente es dividirlas en dos grupos diferentes.

Por un lado, las Wachowski han grabado una interesante pero algo breve entrevista que se incluye en el extra 'Rápido | Futuro | Familia: Speed Racer' (13:11), en la que repasan desde su conexión con este universo desde la franquicia hasta diferentes recuerdos cuando la hicieron, aportando además algo de luz a ciertas decisiones formales que tomaron. Merece la pena verlo incluso aunque no seas de los que conectan demasiado con 'Speed Racer'.

Warner hizo algo bastante curioso en su momento, ya que lanzó un documental sobre la película para venderse de forma solitaria en dvd. Todavía puede encontrarse en Estados Unidos si queréis haceros con él o verlo online en YouTube, pero siempre es más práctico tenerlo disponible aquí. Eso sí, está dividido en dos partes diferentes. Por un lado, 'Speed Racer: Subiendo la velocidad' (09:53), centrado en entrevistas con el elenco y un vistazo relativamente superficial a la historia. Por otro, 'Speed Racer: El maravilloso mundo de las carreras' (21:00), que ofrece algo de lo más curioso: un documental sobre la familia de corredores que protagoniza la película. Si eres fan de todo lo relacionado con el concepto de la película dentro de la película o cosas por el estilo, no te lo pierdas.

En resumidas cuentas

Una edición muy cuidada con un diseño de primera y una calidad audiovisual que solamente puede calificarse como apabullante, lo cual permite disfrutar aún más de todos el empeño que las Wachowski pusieron en ella. Eso sí, los añadidos físicos se me quedan algo cortos para el sobrecoste que suponen, pero quizá sea también un poco porque yo no soy uno de los mayores fans de 'Speed Racer'. Los que sí lo sean creo que no deberían dejar pasar esta oportunidad, que esta es una película para que luzca en la estantería y no para contentarse con la edición sencilla en UHD que Warner pone a la venta este próximo mes de junio.

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