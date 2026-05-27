Hoy llega a Netflix la nueva secuela de una de las mejores miniseries de la plataforma: 'Por cuatro perras' es otra maravilla imprescindible de Zerocalcare

Netflix ha estrenado algunos títulos imprescindibles a lo largo de los años, pero hay un caso muy particular con las series creadas por Zerocalcare. Todas ellas han nacido como miniseries con título propio, pero también como continuaciones claras de lo que llegó anteriormente.

Primero fue 'Cortar por la línea de puntos' y su sensacional retrato de la juventud tardía italiana, más tarde fue el turno de 'Este mundo no me hará mala persona', donde el auge de la ultraderecha servía como base para hacer un fascinante retrato de la apatía millennial hacia la sociedad en la que le ha tocado crecer. Ahora llega 'Por cuatro perras' ('Due Spicci'), donde se explora las grietas que existe en la amistad entre sus protagonistas y cómo llega un punto en la vida en el que quizá haya más cosas que te alejan a aquellas que hicieron que fueseis inseparables en su momento.

No hay final feliz para todos

Para sorpresa de nadie que haya visto las dos anteriores entregas, 'Por cuatro perras' vuelve a hacer uso de una irreprochable mezcla de drama y comedia para contarnos en qué punto se encuentra Zero varios años después de los hechos narrados en 'Este mundo no me hará mala persona'. A priori, todo parece seguir igual, pero pronto descubrimos que, por ejemplo, lleva bastante tiempo sin hablar o verse con Secco.

Lo curioso es que la amistad es precisamente el gran eje de 'Por cuatro perras', mostrando cómo cada uno de los grandes ejes vitales de Zero se encuentra en una posición más o menos incómoda. Aquí ya toca dejar atrás de una vez por todas todos lo referente a los sueños de una generación para asumir tu situación personal y ver si a ti te toca un final feliz o estás condenado a una vida gris, sin olvidar de que esas responsabilidades que puedes haber intenta esquivar llega un punto en el que alcanzan de lleno.

Para ello, Zero se vale del grave aprieto financiero en el que se encuentra alguien muy cercano para abordar tanto los bajos fondos de Roma como mostrar hasta qué punto uno está dispuesto a llegar por un amigo. Es como si este universo hasta ahora hubiese mirado más hacia fuera y ahora toque asumir responsabilidades y mirar mucho más hacia dentro.

No parece casualidad que la nueva canción de Giancane que ilustra los títulos iniciales se traduzca al español como 'Ya no te reconozco', pues es algo que aplica al punto emocional que plantea aquí Zerocalcare. Ya no sirve con ser amigos y pensar que estando juntos todo va a resolverse, porque llega un punto en la vida en la que te conviertes en adulto y no hay soluciones milagrosas para los problemas cada vez más graves con los que te vas encontrando.

Me estoy dando cuenta que puede parecer que Zerocalcare haya apostado de repente por una serie sombría y deprimente, pero es que en el ADN de este universo siempre hubo una dosis de miseria que servía de contrapunto a los geniales ocurrencias de su autor, a menudo expresadas a través del insuperable armadillo. Y de eso vuelve a haber aquí muchas dosis de momentos con los que te partes de la risa, porque ese gran dominio de la comedia es algo que no se pierde.

La clave está en que quizá decir que 'Por cuatro perras' es la serie más madura de Zerocalcare sea hacer de menos innecesariamente a todo lo que vino antes, pero lo que sí se nota es un puntito de amargura adicional en el que las miserias externas han pasado a un segundo plano en beneficio de las propias. Y ver cómo asumirlas y enfrentarse a ellas puede ser un camino mucho más difícil que intentar enfrentarse a un grupo de fascistas, porque el dolor físico puede curar mucho antes que el mental.

Porque una cosa es sentirte traicionado por la sociedad que te rodea, ¿pero y si esa sensación llega por parte de algún amigo que había sido todo un referente para ti? Eso duele y encuentra su base aquí a partir del bar que Zero comparte con Jabalí, pero tiene ramificaciones mucho más allá de eso. Incluso la subtrama del reencuentro con un amor del pasado que podría parecer un mecanismo para aligerar todo también tiene ese toque desencantado que domina 'Por cuatro perras'.

No entraré en más detalles por eso de que cada uno pueda disfrutar de 'Por cuatro perras' sin saber más de lo necesario, pero lo que sí tengo claro es que Zerocalcare ha vuelto a dar en la diana. Ojalá todo lo que estrena Netflix fuese al menos la mitad de bueno, que ya serían así de visionado casi obligado...

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