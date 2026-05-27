'The Mandalorian and Grogu' rompe con una tradición del universo Star Wars más de 40 años después y creo que no termina de encajar

'The Mandalorian and Grogu' marca el regreso a los cines del universo Star Wars tras siete años de ausencia, pero su estreno no ha estado exento de polémica. La recepción crítica ha sido desigual, y el principal reproche apunta a su estructura, que parece más cercana a una serie de televisión que a una película, con una narrativa fragmentada y episodios encubiertos dentro del metraje.

Esta sensación se refuerza desde el inicio, cuando la película rompe con. una de las tradiciones más reconocibles de la saga: la ausencia de créditos iniciales. En su lugar, se abre con una secuencia introductoria prolongada que culmina con la aparición del título y, posteriormente, una presentación de reparto sobre un montaje de naves llegando a una base rebelde.

Recuperando una tradición

Aunque la escena inicial con Din Djarin y Grogu enfrentándose a fuerzas imperiales en un espectacular combate funciona como un arranque potente, el conjunto termina transmitiendo más la sensación de un capítulo extendido que la de una obra cinematográfica pensada para la gran pantalla, alejándose de casi medio siglo de lenguaje visual consolidado en la saga.

Una de las decisiones más llamativas de la película es incluir créditos iniciales, algo inusual dentro de Star Wars. Desde 1977, la saga había evitado este recurso, una elección que ayudó a consolidar su identidad cinematográfica. Aquí, sin embargo, se vuelve a introducir el formato, alterando una convención que parecía ya parte del ADN de la franquicia.

La ausencia de créditos iniciales fue una decisión clave de George Lucas, que incluso generó ciertas tensiones con gremios de Hollywood. Su visión priorizaba la inmersión del espectador por encima de las normas tradicionales de la industria. Ese enfoque ayudó a definir el estilo único de la trilogía original, aunque también tuvo consecuencias profesionales importantes para el propio director.

El problema principal que plantea esta nueva entrega es su estructura televisiva. La narrativa parece diseñada por bloques, como si fueran episodios conectados, y esto diluye el ritmo cinematográfico y refuerza la idea de que la película funciona más como extensión de una serie que como obra independiente.

La evolución de Star Wars siempre ha estado marcada por la experimentación, especialmente en la era moderna con nuevas series y tonos narrativos. Sin embargo, no todas las rupturas funcionan igual en pantalla grande. En este caso, la mezcla entre formato televisivo y lenguaje cinematográfico genera una experiencia menos inmersiva de lo esperado. Aunque no por ello hace que la película sea menos disfrutable.

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