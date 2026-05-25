'The Mandalorian and Grogu' no levanta el vuelo en taquilla. 'Star Wars' se ha topado con el cansancio del público y se conformará con recaudar lo que costó

Ya es oficial: 'The Mandalorian and Grogu' ha tenido el peor estreno de la historia, contando inflación, para una película de 'Star Wars' en Estados Unidos, con 79,5 millones de dólares durante el fin de semana (la siguiente es 'Han Solo', que hizo 84 millones) en la taquilla americana. Bien es cierto que la cifra puede subir de 100 millones teniendo en cuenta que hoy es el Memorial Day y, por tanto, día de fiesta allí. La gran duda es si la película será vista como cine familiar y, por tanto, podrá aguantar de manera consistente hasta la llegada de 'Toy Story 5'... o, por el contrario, será "una más de 'Star Wars'" y vencida por 'Backrooms' la semana que viene.

This is not the way

La parte buena y que puede librar a 'The Mandalorian and Grogu' del topetazo es su presupuesto: costó 166 millones, y en todo el mundo ha arañado 165. Aunque ha sufrido el "efecto Marvel", bajando día a día, y probablemente haciéndolo de manera vertiginosa entre fines de semana, raro sería que, al menos, no consiguiera recuperar lo gastado. El problema es que frente a ella tiene no solo estrenos potentes ('Backrooms' la semana que viene, 'Masters del Universo' y 'Scary Movie' la siguiente), sino un pelotón de películas que siguen tirando del carro la mar de bien.

'Obsession', la nueva gran -perdón por esto- obsesión de la taquilla yanqui, ha hecho lo imposible: subir un 30% su recaudación del fin de semana anterior después de estar varios días de esta semana en el número 1. La película de terror, que costó 1 millón de dólares, resiste en el 2, habiendo ganado 22 millones solo en este fin de semana y 79 en total. Normalmente diría "el cielo es el límite" pero en Blumhouse han decidido que salga en VOD la semana que viene, así que su potencial de culto en cines se va por el retrete. En España saldrá el 26 de junio, cuando ya esté más que amortizada.

"El cielo es el límite" sí se puede decir de 'Michael' y 'El Diablo Viste de Prada 2', en los puestos 3 y 4 respectivamente, que pierden menos de un 30% respecto al fin de semana pasado y se llevan 20 millones y 12,5 respectivamente, en un aguante envidiable. La de Meryl Streep supera ya los 600 millones y el biopic debería llegar a los 800 millones esta semana. Casi nada.

La que está a solo 20 milloncejos de llegar a los 1000 millones es 'Super Mario Galaxy', que este fin de semana ha recaudado 3,1 millones en Estados Unidos y ya ha superado en recaudación local al mayor éxito de 2024, 'Minecraft'. Le va a costar, va a llegar justita, pero va a ser la primera película de 2026 en superar esa marca. No tienen la misma suerte 'Las ovejas detectives', languideciendo en el puesto 5 (aunque con una caída solo del 6,2% respecto a la semana pasada), que en todo el mundo ha ganado 85,6 millones frente a sus 75 de presupuesto; y 'Mortal Kombat 2', que tras su prometedor estreno se ha hundido a hierro. De momento está en el puesto 7 de la taquilla americana y en total lleva 120 millones recaudados, que tampoco darán beneficios.

Cabe destacar también la entrada en el puesto 6 de 'El pasajero nocturno', la película de terror que con 15 millones de presupuesto ya se ha hecho con 15,3 en la taquilla global (y puede que de beneficios), y el hundimiento de 'I love boosters', la locura de Boots Riley que no ha convencido: ha costado 20 millones y de momento se conformará con 4,5 en la recaudación. Aún queda un fin de semana, por cierto, para que mayo de 2026 gane al de 2025, con el estreno de 'Lilo y Stitch': este lunes llevaremos más de 800 millones recaudados y el año pasado se acabaron amasando 967. De momento, y exceptuando el año pasado, esta es la mejor cifra desde 2019 y nos permite soñar con el retorno de unas cifras pre-pandémicas. Crucemos los dedos.

En España, a descansar

Ha llegado el buen tiempo, y nadie puede evitar que la gente prefiera una terracita que una buena película. Y así, este ha sido el fin de semana con menos afluencia de espectadores del año, algo más de medio millón (541.286, concretamente), ¡en pleno estreno de una película de 'Star Wars'! Vaya locura. 'The Mandalorian and Grogu' se ha llevado tan solo 1,67 millones de euros. Eso sí, asegurándose el número 1, como era de esperar. Solo faltaba, claro.

En el puesto 2 aguanta 'Michael', que esta semana debería superar ya los 20 millones de euros (este fin de semana se ha agenciado otros 950.000), poniéndose así en el puesto 2 de la taquilla anual, solo por detrás de 'Torrente Presidente', un impresionante aguante que tendremos que ver hasta dónde llega. A partir de aquí no hay grandes sorpresas: los puestos siguientes, con la excepción del reestreno de 'Las dos torres', son para 'El Diablo Viste de Prada 2' y 'Super Mario Galaxy', dejando tan solo colarse dos estrenos en el top 10 de manera anecdótica.

Uno es 'El pasajero nocturno', que se estrena en el mismo lugar que en la taquilla americana, y otro 'Asesinato en la 3ª planta', que roza el puesto 10. Cabe destacar que esta es la primera vez en muchísimo tiempo sin cine español en el top, algo curioso coincidiendo con el éxito en Cannes de 'La bola negra'. Curiosidades que pasan. La semana que viene llegará 'El Drama', que debería repetir en España el éxito que tuvo en Estados Unidos, y el 5 de junio se nos prepara la sesión triple de 'Backrooms', 'Masters del Universo' y 'Scary Movie'. ¿Quién ganará y quién perderá en este duelo sin igual? Yo no apostaría por 'The Mandalorian and Grogu', la verdad.

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