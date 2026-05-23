La extraordinaria película de culto que todo el mundo ha visto presenta su versión definitiva. Una obra maestra que marcó a toda una generación

Los lanzamientos de cine en formato físico tienden a priorizar las últimas novedades que pudimos ver hace apenas unos meses en cines, pero, afortunadamente, también hay espacio para títulos de otras épocas. Este mes tenemos un buen ejemplo de ello con la aparición en 4K de 'El club de la lucha' ('Fight Club'), la extraordinaria película de culto de David Fincher.

Pese a que fue un título muy comentado en su momento, lo cierto es que 'El club de la lucha' fue un fracaso comercial, pues originalmente recaudó 100 millones frente a un presupuesto de 65 -a lo que habría que añadir el gasto que Fox hiciera en marketing-. Sin embargo, su llegada en dvd lanzó su popularidad y se acabó convirtiendo en una obra de culto que marcó a toda una generación, aunque algunos espectadores quizá no entendieron lo que Fincher buscaba aquí.

El propio Fincher ha hecho algunos retoques en esta nueva remasterización en 4K que luce y se oye de maravilla, la cual viene acompañada de un sensacional steelbook al precio de 32,99 euros que ya empieza a ser muy difícil de encontrar en las tiendas españolas -como alternativa tenéis la edición sencilla en UHD por 26,99 euros-. A continuación voy a desgranaros todas las claves del mismo.

El steelbook

La mítica pastilla de jabón de 'El club de la lucha' se ha utilizado como base exclusiva para este atractivo diseño en el que la única pega es que el canto no se base también en el rosa -que sí se deja para el título- y a su manera suponga un corte claro entre la portada y la contraportada. Dejando eso a un lado, una preciosidad de steelbook.

Varias imágenes para que podáis ver más en detalle el diseño exterior del steelbook de 'El club de la lucha'.

Para el interior se ha optado por una imagen sacada del final de la película que quizá no diga demasiado a los pocos cinéfilos que la tengan pendiente, pero para el resto es un momento icónico.

Un gran acierto que la serigrafía de los discos sea gemela pero bien diferenciada, utilizando a Brad Pitt para el disco en UHD y a Edward Norton para el blu-ray. Eso sí, la autoría del disco en blu-ray es la misma que la que ya se comercializó en su momento, no fruto de la nueva visión de Fincher incluida en la versión en 4K.

Los contenidos adicionales

Los extras que se incluyen en este steelbook de 'El club de la lucha' son los mismos que ya aparecían en el blu-ray. De hecho, el disco en 4K solamente incluye los cuatro audiocomentarios de archivo, siendo una pena que no haya al menos una pieza con Fincher explicando un poco los pequeños retoques que ha hecho a la película. A cambio, los extras de anteriores ediciones eran tan buenos y minuciosos que por ahí poco más se podría haber aportado.

En resumidas cuentas

Una estupenda edición en caja metálica, ideal tanto para coleccionistas de formato físico como para cualquier fan de esta obra maestra de David Fincher que quiera poder disfrutar de ella con la mejor calidad posible. Sí es verdad que ojalá viniese acompaña de algún nuevo extra, pero los ya existentes son excelentes y aquí se ha apostado porque la sobresaliente calidad audiovisual y el steelbook sean sus mejores bazas.

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