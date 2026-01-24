'El club de la lucha' tuvo un final radicalmente diferente en China: así cambió la película de David Fincher para poder estrenarse en streaming

Entre otros motivos, China es conocida en la industria del cine por las exigencias de sus autoridades respecto a las películas de Hollywood. Antes de permitir su estreno en el país, el gobierno chino puede requerir cambios que consideran necesarios de cara a su público (y ni siquiera las estrellas nacionales se libran de sus duros controles). Y en caso de negarse a hacer esas modificaciones, simplemente se prohíbe la llegada del producto a la audiencia del gigante asiático.

Uno de los ejemplos más llamativos es lo que ocurrió con 'El club de la lucha', la obra maestra de David Fincher, cuyo final original se tuvo que alterar para su lanzamiento en streaming en China.

El final censurado de 'El club de la lucha'

'El club de la lucha' fue incluida en la plataforma de streaming china Tencent Video, donde los usuarios descubrieron un importante cambio en el final de la película. También faltaban 12 de los 137 minutos que dura la adaptación de la novela de Chuck Palahniuk pero, sin duda, lo más llamativo era el desenlace censurado.

Como recordaréis, la historia acababa con el Narrador (encarnado por Edward Norton) matando a su alter ego Tyler Durden (Brad Pitt). Luego se reúne con Marla (Helena Bonham Carter) y ambos ven cómo explota varios edificios, dando a entender que el plan de Tyler para acabar con la civilización moderna sigue adelante.

Se ve que esa parte final inquietó demasiado a las autoridades chinas, pues en el montaje que se lanzó en este país la película cambiaba después del momento en el que el Narrador pone fin a su otra personalidad. Se prescindió de todo lo que pasaba a continuación (las explosiones) y aparecía una pantalla un mensaje de texto que aclaraba al público cómo acaba la historia. Algo similar a la famosa broma de 'Los Simpson' con el final de Poochie.

Por supuesto, ese texto no relata el impactante desenlace creado por David Fincher sino que se inventa otro alternativo y censurado donde la policía evita el desastre. Aquí podemos ver el mensaje con el que terminaba 'El club de la lucha' en China:

"Gracias a la pista proporcionada por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara. Después del juicio, Tyler fue enviado a un manicomio para recibir tratamiento psicológico. Fue dado de alta en 2012."

Alucinante, ¿verdad? No ha trascendido de forma oficial el motivo que llevó a hacer este cambio en 'El club de la lucha' pero desde Vice confirmaron, a través de una fuente familiarizada con el asunto, que los propietarios del copyright hicieron este cambio aprobado por las autoridades chinas antes de venderse los derechos de streaming en ese país. Vamos, que el arreglo se hizo por el mismo estudio como condición para estrenar en China.

La noticia del cambio se hizo viral, se comentó en los medios, la polémica se extendió por todo el mundo, y finalmente la película recuperó su final original en China junto con casi todos los minutos que habían sido eliminados; 11 de 12, faltando únicamente escenas de desnudos que los chinos no pidieron reincorporar.

Lo más inesperado de todo este asunto fue la reacción de Chuck Palahniuk, nada descontento, declarando que el final de la versión censurada en China era más fiel a su obra, irónicamente. Por su parte, David Fincher tenía otra opinión muy distinta y declaró lo siguiente:

"Me resulta curioso que quienes escribieron ese final hayan leído el libro, porque se ajusta bastante a las últimas páginas de la novela de Chuck Palahniuk.

Esto es lo que sabemos. Una compañía licenció la película de New Regency para proyectarla en China, con un contrato estándar: 'Tienen que entender que se pueden hacer cortes por censura'. Nadie dijo: 'Si no nos gusta el final, ¿podemos cambiarlo?'. Así que ahora se está debatiendo qué significa 'cortes'.

Si no les gusta esta historia, ¿por qué licenciarían esta película? No me explico cuando la gente dice: 'Creo que sería bueno para nuestro servicio si tuviéramos su obra... solo queremos que sea una película diferente'. La maldita película tiene 20 años. No es que tuviera fama de ser súper tierna."

