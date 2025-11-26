David Fincher explica el verdadero motivo de su obsesión por rodar tantas tomas por plano. "No tiene ningún sentido"

Además de por firmar largometrajes extraordinarios —la verdad es que su carrera no tiene ni un solo desliz, y esto es algo muy complicado de conseguir—, David Fincher es, y siempre será conocido, por ser uno de los directores más obsesivos de la historia, llegando a rivalizar con el mismísimo Stanley Kubrick en lo que respecta a buscar la percepción obligando a sus equipos técnicos y artísticos a repetir una y otra vez la misma toma.

Uno, dos, tres, catorce

Según se ha comentado en no pocas ocasiones, el de Denver ha cerrado rodajes como el de 'Perdida' con una media aproximada de 50 tomas por plano, superando ampliamente la marca en momentos concretos de filmaciones como la de 'La red social', donde, según Rooney Mara, rodaron "una escena de 8 páginas que costó unos 6 minutos poder completar de una sola toma". La actriz calcula que "lo hicimos unas 99 veces".

Ahora bien, ¿qué lleva a Fincher a cantar acción y corten una y otra vez, además de la posibilidad de hacerlo sin demasiados quebraderos de cabeza gracias a la magia de las cámaras digitales y los discos duros con capacidades absurdas? Pues, precisamente, el dinero, y así lo explicó durante una entrevista con Screen Daily en la que desgranó los costes básicos de una producción para justificar su aproximación.

"Mi filosofía es que te gastas 250.000 dólares en un decorado, lo montas en un plató que cuesta 5.000 dólares al día, vas a gastar 8.000 dólares en luces, vas a poner 150.000 dólares en el equipo técnico, vas a contratar actores de todas partes del mundo y les vas a alojar en hoteles. Vas a llevarles allí ¿y la idea es sacarlos de allí lo antes posible? Eso no tiene ningún sentido para mí. Quiero asegurarme de que lo conseguimos. No quiero tener que decir: 'Bueno, lo intentamos'. Mi proceso es dar 17, 18, 25 mordiscos a la manzana".

Si al titánico trabajo en los sets de rodaje de David Fincher sumamos el delirante número de planos con efectos visuales que enriquecen sus largometrajes —la mencionada 'La red social' cuenta con 1 000 tomas con VFX—, es complicado que su filmografía no se traduzca en éxitos rotundos desde sus inicios con la ya sorprendente e imposible 'Alien³'.

