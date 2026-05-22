'Spider-Noir' es una de las mejores series del año y Nicolas Cage vuelve a demostrar que es un actor sencillamente irrepetible

Hace 30 años que empecé a sentir una profunda fascinación hacia la figura de Nicolas Cage, un actor que a veces ha sido criticado de forma tremendamente injusta. Es cierto que su época de mayor esplendor hace tiempo que quedó atrás y que ha participado en muchos títulos directos al mercado digital de nivel muy variable, pero mi interés hacia él seguía infatigable.

Eso sí, todavía me quedaba la duda de cómo funcionaría Cage al frente de una serie de televisión, pero el estreno de 'Spider-Noir' en Prime Video el próximo 27 de mayo ha puesto solución a ese dilema. Yo ya he tenido la oportunidad de ver los dos primeros episodios y he quedado encantado con el resultado final de un título que combina con acierto las aventuras de los superhéroes con las historias de detectives.

Por qué merece la pena 'Spider-Noir'

Lo cierto es que Cage ya había dado vida a este singular superhéroes en la excelente 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse'), por lo que todo podría haberse quedado perfectamente en una pequeña aparición, pero Sony llegó a un acuerdo con Amazon para que eso no pasara. Eso sí, la versión que veremos aquí pertenece a un universo alternativo, lo cual dio más margen a Oren Uziel, guionista de títulos como 'Infiltrados en la universidad' ('22 Jump Street') o 'La ciudad perdida' ('The Lost City'), para trabajar sin ningún tipo de atadura.

Lo que propone aquí Uziel es una película que echa sus raíces en el cine clásico de detectives, presentado a su protagonista como un antiguo superhéroe que ha dejado atrás esa faceta suya para intentar salir adelante en una Nueva York en plena época de la gran depresión en Estados Unidos. Eso es algo que afecta a la serie a todos los niveles, desde la narrativa utilizada hasta la fotografía, donde se consigue el pequeño milagro de que funcione igual de maravillosamente bien tanto la versión en blanco y negro como la que se hizo en color.

De hecho, el propio Cage sugirió la idea de rodarla también en color cuando en Amazon surgieron ciertas dudas sobre la viabilidad comercial de un proyecto así en blanco y negro. Ahí el mercado uso de los colores saturados y la muy intencionada utilización del contraste entre luces y sombras permite que la serie resulte muy atractiva en ambas versiones. Es cierto que las particularidades del personaje invitan a que la opción en blanco y negro sea la dominante, pero aquí no hay elección mala. Que además en Prime Video tuvieron el buen tino de ponernos un episodio de cada forma y cero quejas habrá por mi parte.

Con todo, la serie apuesta de forma clara en su inicio por una cadencia propia de otra época, buscando captar la esencia de ese cine negro de antaño a todos los niveles, aunque sin ofrecer tampoco un acercamiento muy duro a ese formato que podría echar para atrás a ciertos espectadores. Es ahí donde funciona muy bien el uso del humor para aportar un toque de ligereza, pero sin que eso suponga subvertir en ningún momento la intención real detrás del proyecto.

Sí que llama un poco la atención que Cage se muestre algo más contenido de lo habitual, pero su Ben Reilly también necesita ir creciendo desde la traumática pérdida que marca su situación actual hasta recuperar su alter ego. No me cabe duda de que esa hiperexpresividad de la que solamente él es capaz irá ganando presencia, pues ya tenemos algún que otro apunte que vuelve a dejarnos claro lo único que es él como actor. De hecho, el propio Cage ha descrito su interpretación como un 70% de Humphrey Bogart, un 30% de Bugs Bunny y un 100% él mismo. Y no mentía.

Además, Cage está muy bien rodeado por un reparto a la altura. Eso sí, la que brilla con más luz propia es la mexicana Karen Rodríguez como la secretaria del protagonista, ya que aporta un toque de frescura y esa ligereza a la que hacía mención antes que le sienta de fábula a 'Spider-Noir'.

Donde sí que 'Spider-Noir' es muy expresiva es en el aspecto visual, pero no solamente por un uso fascinante de la fotografía que permite que ambas versiones funcionen de maravilla. También la composición de los planos da la sensación de estar tremendamente meditada para que la fuerza de las imágenes sea mayor y otorgue así una personalidad especial a la serie.

Por supuesto que 'Spider-Noir' no es una serie redonda, pero sí es uno de los títulos que más he disfrutado en lo que llevamos de año y también con uno con mucha personalidad para destacar tanto por encima del resto de estrenos como de la mayoría de series de superhéroes.

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