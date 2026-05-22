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Meses después de fracasar en cines, se estrena en HBO Max un blockbuster de terror con imaginación y falta de vergüenza

Meses después de fracasar en cines, se estrena en HBO Max un blockbuster de terror con imaginación y falta de vergüenza

Una revisión de los monstruos clásicos que acaba tropezándose en su propia algarabía

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La Novia 2026 Maggie Gyllenhaal
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Pedro Gallego

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Los monstruos clásicos están reviviendo en los cines (y también en las pantallas domésticas) gracias a esa mezcla de propiedad intelectual libre que todavía puede ser mercadeable, y también a que varios autores pueden aprovechar las figuras para tener barra libre de creatividad. Incluso aunque pueda llevar a extremos desaconsejados como los de ‘¡La novia!’ (’The Bride!’).

Una pareja escalofriante

Maggie Gyllenhaal hace su segundo esfuerzo como directora haciendo un ejercicio más desatado e imaginativo que en su debut, tomándose libertades con los monstruos de Mary Shelley en forma de blockbuster de terror de autor. Con Jessie Buckley y Christian Bale de protagonistas, la película hace ahora su estreno en streaming a través de HBO Max tras su notorio fracaso en taquilla.

Una mujer en el Chicago de los años 30 se emborracha y señala a viva voz la podredumbre criminal que la rodea. Los sicarios de un jefe de la mafia deciden matarla y dejar su cadáver en cualquier parte. Ahí el cuerpo es rescatado por la doctora Euphronius, que recibe el encargo de replicar las investigaciones del doctor Frankenstein sobre la reanimación para darle una pareja a su monstruo.

Gyllenhaal, de manera similar a su debut, busca indagar en la posibilidad de libertad mezclada con libertinaje en figuras femeninas imperfectas dentro de un mundo marcado por la misoginia y ciertas expectativas. Se vale para ello de los torturados personajes de Shelley, a los que intenta dar un momento de rotura de cadenas.

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Su aproximación al romance gótico es ambicioso, introduciendo elementos metanarrativos al introducir a Shelley como personaje en la ficción (de manera omnisciente) y llevando a los personajes al puro cine gangster (con sus referencias a ‘Bonnie y Clyde’) además de a los orígenes del cine sonoro, con bailes y romances que no pasan pruebas de algodón. Un salto bastante grande con respecto a la contención de su primera película.

Es complicado no ver todos estos esfuerzos como un juego de malabares que están careciendo de fluidez, probablemente por intervención de un estudio que pedía un remontaje más amable ante el desmadre que estaba contemplando. Es posible que nunca veamos del todo la visión de Gyllenhaal sobre esta feminidad torturada y la monstruosidad replanteada, pero es una pena que su desvergüenza caiga en saco roto.

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