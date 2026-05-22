Nos vamos de viaje por la galaxia 'Star Wars' y por una carretera que da bastante canguelo. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

La nostalgia vende, y los resultados en la taquilla del pasado fin de semana lo demuestran con un trío de producciones tan variopintas como rentables que comienzan por una 'Michael' que continúa incontestable tras caer un 32 % y rascar 1,7 millones de euros más en su cuarta semana en cartel. Una suma que casi dobla lo recaudado por 'El diablo viste de Prada 2', que en su tercera semana cae un 48 % para amasar 0,92 millones de euros más.

Pero más allá de los ídolos musicales y las secuelas tardías, la morriña ha llegado representada por la irrupción en el Top 5 con lo más visto del último finde del reestreno de 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo', que ha —re—debutado con 0,31 millones de euros con los que ha superado a 'Super Mario Galaxy' y 'Las ovejas detectives', que cierran su séptima y segunda semana con 0,3 y 0,29 millones de eruos respectivamente.

Los estrenos del 22 de mayo de 2026

Si hay una novedad destinada a poner patas arriba el box office patrio, esa es 'The Mandalorian and Grogu'. El desembarco en la gran pantalla del dúo de personajes titulares tras sus peripecias en Disney+ es una especie de aventura de la semana galáctica que no aporta nada en absoluto ni a la producción original ni al universo 'Star Wars', pero que robará corazones con la dinámica de sus personajes y con un sentido del espectáculo mucho más sólido que su irregular narrativa.

Junto al nuevo bombazo de la factoría Disney, si hay un estreno que destacar —a pesar de que su lanzamiento se está llevando con un secretismo un tanto extraño—, ese es 'El pasajero nocturno' ('Passanger'). Lo nuevo de André Øvredal, autor de la genial 'La autopsia de Jane Doe', nos lleva a la carretera junto a una pareja que, después de presenciar un accidente, comienza a sentir que algo los ha seguido y, claro, se las hará pasar canutas como en toda buena película de terror que se precie.

El tercer lanzamiento destacado de este 22 de mayo llega en clave de drama deportivo, está dirigido por Tyler Atkins 'Ocean Boy'— y se titula 'Beast (La bestia)'. En ella, un campeón de MMA regresa al octógono para vengar la muerte de su hermano; una premisa vista hasta la saciedad que capta algo más de interés cuando vemos a Daniel MacPherson, Russell Crowe y Luke Hemsworth encabezando su reparto.

Desde Francia recibimos la comedia criminal 'Asesinato en la 3ª planta' ('Le crime du 3e étage'), protagonizada por Laetitia Casta y Giles Lellouche, y 'Love Me Tender', el drama de Anna Cazenave Cambet con un elenco capitaneado por la siempre interesante Vicky Krieps. Por otra parte, nuestra españita nos trae la comedia 'Cowgirl' y el drama 'Dos días', desde Italia recibimos el drama histórico 'Las catadoras de Hitler' ('Le assaggiatrici') y desde el Líbano el drama romántico 'Un mundo frágil y maravilloso' ('A Sad and Beautiful World').

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