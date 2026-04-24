'Michael' entierra el nervio habitual de Antoine Fuqua bajo un empacho de grandes éxitos que huye desesperadamente de la polémica

Más allá de lo estrictamente cinematográfico y las no pocas complicaciones que supone para cualquier tipo de producción, la creación de una película biográfica tiende a enfrentarse a un reto gigantesco que puede afectar negativamente el resultado final: la necesidad de equilibrar una buena narrativa y el siempre necesario sentido del espectáculo con, preferiblemente, fidelidad a la historia real en la que se basa mientras, al mismo tiempo, trata con el mayor respeto posible al objeto de estudio.

Además de con todo lo expuesto, 'Michael', el biopic centrado en la figura del eterno Michael Jackson, ha tenido que lidiar con dos palos en la rueda añadidos que han minado por completo sus abultadas dos horas de metraje. Estos son el estar explorando la vida de una persona fallecida y el haber tenido a un buen número de miembros de su familia involucrada directamente en el desarrollo y con créditos de productores.

Desgraciadamente, ambos factores han hecho que el largometraje sea más una suerte de beatificación del Rey del Pop que un retrato fidedigno de sus vivencias. Una suerte de via crucis en clave musical que simplifica excesivamente cualquier componente dramático para terminar ofreciendo una experiencia anodina y formulaica que no hace justicia a una de las más grandes estrellas de la historia dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Corrección en múltiples aspectos

Probablemente, la mejor palabra que se podría utilizar para describir 'Michael' de la forma más escueta posible es "correcta". La cinta se ajusta perfectamente a la definición de este término en múltiples aspectos, desde los técnicos a los artísticos, pero el problema de esto, además de sugerir que no deja de ser un producto sin grandes alardes, es que no todas las acepciones son precisamente positivas.

A nivel formal, el filme funciona a la perfección. El trabajo de cámara y puesta en escena es sobradamente efectivo, la dirección de fotografía de Dion Beebe —responsable de la arrolladora 'Chicago'— es más que notable, el montaje es lo suficientemente afilado como para inyectar algo de nervio a los pocos momentos con un mínimo potencial dramático... No obstante, al conjunto le resulta imposible escapar de los lugares comunes visuales vistos mil veces en el subgénero, incluyendo esos estadios llenos hasta la bandera renderizados con CGI clónico.

A nivel interpretativo, 'Michael' también cumple en líneas generales, con Colman Domingo destacando sobre el resto del reparto robando todas y cada una de las escenas en las que aparece. En contraposición, los evidentes esfuerzos de Jaafar Jackson por replicar al milímetro los movimientos e inflexiones tonales de su tío, pese a dignos de elogio y sobradamente impactantes, quedan lejos de la actuación para caer en los terrenos de la imitación, generando un efecto tan confuso como inquietante.

Pero lo nuevo de Antoine Fuqua, y aquí radica su gran defecto, es también extremadamente correcta en lo que respecta a su contenido, evitando por todos los medios aludir a cualquier pasaje controvertido de la vida de Jackson más allá de lo necesario para convertir a Joseph, su padre, en el villano de la función. Algo que, en consecuencia, transforma al protagonista en poco menos que un santo que se limita a sufrir y a ser la mejor persona del universo escena tras escena.

Esto hace que la sensación de conflicto brille por su ausencia, incrementando una sensación de monotonía que se extiende inesperadamente a la parte musical. Y es que, hasta que no se supera la mitad de su segundo acto, 'Michael' tiene la forma de un recopilatorio de videoclips y momentos detrás de las cámaras dramatizados que acaba siendo poco menos que agotador en su repetición. Todo un empacho interminable de hitazos que se salva por la impoluta selección de temas.

Todo lo expuesto con anterioridad en lo que respecta al bienquedismo de 'Michael' era de esperar dadas las condiciones de su proceso creativo, pero esto no la exime de ser un producto aséptico, genérico y tremendamente cobarde a años luz de cintas congéneres como ‘Better Man’ o ‘Rocket Man’. Está claro que Michael Jackson, con sus luces y sus sombras, merecía algo mucho mejor.

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