No todo el relleno es malo y 'One Piece' lo demostró con uno de sus arcos más divertidos. Una aventura mamarrachísima que llegó a encontrar su lugar en el canon del anime

Eso de que las series de anime lleguen en temporadas es un concepto relativamente nuevo en la televisión japonesa. Hasta hace bien poco, una vez empezaba un anime, se emitía semanalmente hasta que se acababa... Y aunque eso de saber que nuestra serie favorita tiene capítulos nuevos todas las semanas está muy bien, también venía con muchos problemas de la mano.

Uno de ellos es que a veces las series simplemente acababan sin llegar a su verdadero final. Otro que se inventaban un final diferente al del manga que adaptaban, y el problema más infame con el que se encontraban muchísimos animes era el del relleno.

Este no te lo saltes

Como las series se emitían continuamente sin parar, se corría el riesgo de que el anime alcanzase demasiado pronto al manga. Así que para detener un poco el ritmo a menudo se recurría al "relleno", material original que los responsables d los animes se inventaban.

A menudo eran aventurillas sin trascendencia, suponiendo pequeños intermedios entre grandes sagas, aunque algunas series como 'Naruto' y 'Bleach', tenían un descaro tremendo y te plantaban un arco de relleno de 30 o 50 capítulos justo a mitad de una saga importante.

El relleno no es el peor pecado de 'One Piece', que en realidad apenas tiene un pequeño porcentaje de arcos originales en comparación con otras series de su época. Pero de hecho tiene uno de los mejores arcos de relleno de la historia, una minisaga divertidísima que merece siempre la pena ver: El G-8.

También llamado "arco de Navarone', se localiza justo tras la saga de Skypiea y comprende desde el capítulo 196 al 206 del anime de 'One Piece'. Y es que, al contrario que en manga, cuando Luffy y compañía caen desde las islas del cielo, tienen la mala suerte de no amerizar en medio del mar... sino que lo hacen justo al lado de una base de la Marina, G-8.

De hecho, originalmente este arco se diseñó como una película directa para cines, como confirmó el director del anime Konosuke Uda. Por eso se utiliza la isla de Navarone como ambientación y aparece el teniente Drake, que ya había sido un antagonista de los Sombrero de Paja en la película 'La aventura sin salida'. Pero al final la trama se terminó alargando y se convirtió en el relleno más largo de todo 'One Piece', y también en uno de los más divertidos.

El G-8 tiene los mejores elementos que nos hicieron enamorarnos de 'One Piece' en primer lugar. Esa sensación de aventura, un humor finísimo y ridículo, y la química tremenda entre la tripulación, porque las interacciones entre el grupo son crema y divertidísima. Representa la mejor época de 'One Piece' antes del salto temporal, llena de gags memorables y un ritmo increíblemente bueno (si no conocéis aún a Condoriano, vais tarde).

Sirve además como una introducción ideal a 'One Piece', ya que en cierta manera el G-8 se encarga de ir presentándonos a cada miembro de la tripulación y sus puntos fuertes: Sanji brillando en la cocina, Usopp siendo un liante de cuidado, las habilidades médicas de Chopper... Una comedia de enredos con los Sombrero de Paja no solo sobreviviendo en una base de la Marina, sino que encima siembran el caos allá por donde pasan.

Uno de sus puntos fuertes es que además gran parte de la acción se desarrolla desde el punto de vista de los propios marines, lo que nos permite conocer mejor cómo funciona una de estas bases y su jerarquía, presentando además un punto de vista tremendamente interesante y muy olvidado en 'One Piece'. Y, ya de paso, vemos de primera mano el desafío que representan esta panda de lunáticos.

Aunque es un arco de relleno sin demasiada trascendencia para la trama de 'One Piece', el G-8 sí que terminó encontrando a la larga su lugar en el canon. O al menos lo hizo el principal antagonista, el Vicealmirante Jonathan, que no puede evitar caer bien a pesar de ser un marine. Se dejó caer por Marineford junto con Drake para prepararse contra los piratas de Barbablanca, y también se le puede ver en las películas 'One Piece Film: Z' y 'One Piece: Estampida'.

El relleno a menudo se lleva mala fama por demasiados ejemplos nefastos. Pero si hay que ver un arco de relleno, que sea siempre el del G-8.

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