Ni 'La odisea', ni 'El caballero oscuro'. Es sencillamente la mejor película de Christopher Nolan y vuelve a los cines con su versión más ambiciosa

Christopher Nolan vuelve a saborear actualmente las mieles del éxito con 'La odisea', su ambiciosa película protagonizada por Matt Damon que está arrasando en taquilla. Esto último puede decirse de muchos trabajos suyos, pero se la particularidad de que su mejor película apenas fue un triunfo modesto en taquilla, por lo que muchos se quedaron sin verla en pantalla grande.

Sin embargo, todos los espectadores que quieran ver 'El truco final (The Prestige)' en cines van a tener la oportunidad de hacerlo, pues se ha confirmado su reestreno para conmemorar el 20 aniversario de su estreno original en cines. Y lo va a hacer con su versión más ambiciosa, en la cual se van a seguir los pasos de 'La odisea'.

Ampliada a 70 MM

El propio Nolan así lo ha confirmado en The Hollywood Reporter: "Vamos a hacer ampliaciones a 70 milímetros. Wally Pfister la rodó anamórficamente en 35 milímetros e hizo un trabajo increíble. El otro día vi una copia en 35 milímetros para comprobarlo, y su fotografía es sencillamente extraordinaria. El diseño de producción de Nathan Crowley también es asombroso. Así que va a quedar absolutamente preciosa ampliada a 70 milímetros, y vamos a empezar ese proceso en las próximas semanas".

El ganador de dos premios Óscar por 'Oppenheimer' destaca que "tengo muchísimas ganas de que la vean nuevas generaciones" y apunta lo siguiente sobre Christian Bale y la posibilidad de volver a trabajar con él: "Por supuesto que me gustaría volver a trabajar con él. Es uno de los grandes actores de su generación y he tenido experiencias increíbles con él. Me entusiasma que vayan a reestrenar 'El truco final', porque es una de sus interpretaciones más infravaloradas".

El reestreno en cines de 'El truco final' está previsto para el 21 de enero de 2027, estando por ahora confirmado en Estados Unidos. Ojalá llegue también a España, que sigo pensando que se trata de la única película de Nolan que no solamente no se resiente con los revisionados, pues incluso mejora.

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor

En Espinof | "Estoy muy orgulloso de ella". Christopher Nolan afirma que es la película más infravalorada de su carrera, y uno de sus trabajos más personales