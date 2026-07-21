"Haces muy bien de capullo". Tom Holland y Robert Pattinson se enfrentan en 'La Odisea', pero también quitó al actor de Telémaco un peso tremendo de encima

Christopher Nolan ha reunido un reparto de aúpa con 'La Odisea', y en varios casos ha vuelto a contar con varios de sus colaboradores reincidentes como Matt Damon, Anne Hathaway o Robert Pattinson. Para Tom Holland era la primera vez trabajando con el director, pero precisamente saber que Pattinson estaba involucrado en el proyecto le quitó uno de sus mayores miedos.

No hay dos sin tres

Pattinson y Holland ya han trabajado juntos en tres películas, contando 'La Odisea'. Primero coincidieron en '¡ÑL' en 2016, después de manera más estrecha en 'El diablo a todas horas' en 2020 y ahora se han reunido por tercera vez.

Además, lo hacen en papeles antagónicos, con Holland como Telémaco y Pattinson como Antínoo, uno de los pretendientes de su madre Penélope. Y una vez que el actor de 'Spider-Man' descubrió que Pattinson iba a ser su principal enemigo en pantalla, pudo relajarse y disfrutar mucho más del rodaje.

"Rob y yo hemos hecho tres películas juntos, las tres muy diferentes", dijo Holland en una mesa redonda con Entertainment Weekly. "He amado cada momento de trabajar con Rob, siempre siento que he dejado el rodaje siendo un actor mejor porque sube las apuestas en cada escena. Fue muy emocionante para mí, pero también muy abrumador. Teníamos que establecer el riesgo de la película para el viaje de Matt [Damon] justo al principio. Sentía mucho el peso de esa presión".

Tras la desaparición de Odiseo durante veinte años, a su palacio en Ítaca van llegando decenas de pretendientes que aspiran a casarse con Penélope y hacerse con el trono. Pronto se aprovechan de la hospitalidad de Penélope y Telémaco, con lo que dejar claro el peligro de la situación era uno de los elementos más importantes de la película. Especialmente para el personaje de Telémaco.

"La fricción entre nuestros personajes es tan importante para todo mi viaje. Estaba muy nervioso, tratando de asegurarme de que se sentía auténtico y que daba miedo, para que mi personaje tomase esta decisión desesperada de realizar este viaje", explicó Holland, volviéndose hacia Pattinson. "Pero cuando descubrí que tú ibas a hacer de Antínoo me pude relajar, porque se te da tan bien hacer de capullo".

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