En 7 días llega a streaming el mayor fenómeno de anime de la historia. La película que rompió la taquilla mundial y nos prepara para decir adiós a toda una era

Hasta hace unos años la lista de las películas de anime más taquilleras de la historia venía dominada por Makoto Shinkai y Hayao Miyazaki. Pero entonces llegó 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', la primera película para cines del anime de fantasía, y se llevó todo por delante sentando un nuevo récord muy difícil de superar.

Eso fue hasta que llegó en 2025 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', que se ha convertido en el mayor fenómeno de animes en cine de la historia con más de 793,49 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Toca la segunda vuelta

Ya con su estreno, 'La fortaleza infinita' pulverizó tres récords diferentes en Japón, pero eso fue solo el comienzo y con su llegada a nuevo territorio se demostró que el furor por 'Kimetsu no Yaiba' no era pasajero. En España llegó a acumular una recaudación total de 6.462.043 euros, sentando un nuevo récord para las películas de anime en nuestro país, y ya sabemos que la recaudación mundial ha sido una auténtica salvajada.

Con este éxito, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se resistía a dejar del todo los cines y en Japón aguantó hasta nueve meses en pantalla grande. Pero ahora que por fin se ha cerrado el ciclo se prepara la llegada a streaming de este gran taquillazo para el próximo 28 de julio.

Por supuesto, podremos seguir la película en Crunchyroll, quienes se encargaron de su distribución internacional y se vienen encargando también de la serie de anime. Habrá que ver si en algún momento llega también el formato físico, porque es una de esas películas que piden una edición muy cuidada y sería una oportunidad de oro para que Crunchyroll se lanzase en este campo en nuestro país.

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' es la primera película de una trilogía, y marca el principio del fin del anime tras cuatro temporadas. Este último arco introduce a Tanjiro Kamado y los cazadores de demonios en la fortaleza imposible de Muzan con la intención de acabar con los demonios de una vez por todas.

La película en concreto se centra en tres combates muy intensos que los fans ya venían ansiando desde hace tiempo, aunque por desgracia nos deja con un cliffhanger tremendo que no se resolverá hasta la siguiente película de la lista.

Una vez se concluya esta trilogía, debemos mentalizarnos para decir adiós definitivamente a 'Kimetsu no Yaiba'. Y, desde luego, también es el fin de una era dorada del anime con una de esas series que marcan un antes y un después para toda una generación de fans. Por ahora, ya tenemos otra excusa para empezar otro visionado y ponernos al día de cara a 'La fortaleza infinita' si nos la perdimos en cines.

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