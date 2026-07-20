Este clásico con Katharine Hepburn es la otra cara de 'La Odisea' y sigue siendo una de las películas antibelicistas más impactantes del cine

El estreno de 'La Odisea' de Christopher Nolan ha vuelto a despertar interés por la mitología griega, pero también ha vuelto a poner el foco sobre otras historias que durante siglos han estado a la sombra de la de Ulises. Mientras la mayoría de adaptaciones celebran el regreso del héroe y la victoria sobre Troya, existe una película que plantea justo la pregunta contraria: ¿qué ocurrió con aquellos que perdieron la guerra? De hecho, esa es precisamente la premisa de 'Las troyanas' (1971), una de las adaptaciones más poderosas de la tragedia de Eurípides y una obra que sigue siendo tan devastadora como vigente más de medio siglo después de su estreno.

La otra cara de la Guerra de Troya

Mientras 'La odisea' se centra en el largo viaje de Odiseo o Ulises de regreso a casa, 'Las troyanas' pone el foco en los que nunca tuvieron esa oportunidad. En ella seguimos a Hécuba, Andrómaca, Casandra y Helena después de la caída de Troya, cuando las mujeres supervivientes esperan conocer el destino que les impondrán los vencedores. Aquí no hay héroes ni celebraciones: solo las consecuencias de la guerra.

Dirigida por Michael Cacoyannis y basada casi literalmente en la obra de Eurípides, 'Las troyanas' evita cualquier espectáculo para centrarse en el sufrimiento de las víctimas. Su trasfondo es demoledor porque recuerda que las guerras no terminan cuando cesan los combates, y que nunca terminan para los que han perdido su hogar, su familia y cualquier posibilidad de futuro.

Además, Katharine Hepburn nos ofrece aquí una de las interpretaciones más conmovedoras de su carrera como Hécuba, mientras Vanessa Redgrave, Geneviève Bujold e Irene Papas completan un cuarteto protagonista extraordinario. Entre todas construyen un retrato desgarrador del duelo, la desesperación y la resistencia.

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Aunque Eurípides escribió 'Las troyanas' hace siglos, su discurso sigue teniendo mucha fuerza. La película nos recuerda que las principales víctimas de los conflictos suelen ser los civiles y, especialmente, las mujeres y los niños. Por eso resulta imposible no establecer paralelismos con las guerras de ahora.

Los que salgan fascinados después de ver 'La odisea' van a encontrarse en 'Las troyanas' la otra cara de los mismos acontecimientos. Mientras Nolan reflexiona sobre la culpa, el regreso y el peso del héroe, esta película se detiene en el dolor de los vencidos y en el precio real de la victoria. Ambas películas conforman un díptico mucho más completo de la Guerra de Troya.

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