Los actores de 'La Odisea' no podían verse por culpa del tamaño de las cámaras IMAX. Esta fue la ingeniosa solución de Christopher Nolan al problema

Sacar músculo técnico y logístico en un rodaje de la talla de 'La Odisea' tiene un precio a pagar, y en el caso de Christopher Nolan y su director de fotografía Hoyte Van Hoytema, optar por filmar íntegramente con cámaras IMAX la adaptación del poema épico se tradujo en tres grandes inconvenientes: no poder tirar planos de más de tres minutos, lidiar con un ruido atronador que complicó bastante el sonido directo y rodar con unos dispositivos gigantescos que llegaban a entorpecer la visión de los actores.

Jugando con espejos

Mientras que la cuestión acústica se solventó con un dispositivo descrito por el equipo como un "dirigible" que no es más que una suerte de carcasa insonorizada construida por la propia IMAX, los inconvenientes relacionados con las dimensiones de las cámaras, incrementadas aún más por susodicha caja a prueba de decibelios, fueron abordadas de un modo mucho más rudimentario.

Cuando se rodaron algunas de las escenas más íntimas de 'La Odisea', como las protagonizadas por Odiseo y Penélope, la cámara impedía que sus intérpretes, Matt Damon y Anne Hathaway, pudiesen verse los rostros de forma directa; algo que, en última instancia, puede llegar a afectar a la intensidad emocional y a la naturalidad de unas actuaciones en las que la réplica, ya sea con o sin diálogo del compañero de escena, es algo esencial.

La solución de Nolan y su equipo no fue otra que utilizar, simple y llanamente, espejos. De este modo, una vez plantada la cámara y ubicados los intérpretes en set, se instalaron superficies reflectantes en puntos clave próximos a la lente —teniendo siempre el encuadre y el ángulo de visión de la óptica en mente— para que el intérprete en cuadro pudiese mirar al otro en tiempo real, ayudarse de sus reacciones y mantener el ambiente necesario para llevar la escena a buen puerto.

En una entrevista con Collider, el propio Matt Damon aseguró que el efecto, aunque pueda parecer algo rudimentario y rocambolesco, "funcionó a la perfección":

El efecto funcionó a la perfección. De hecho, ayer estaba hablando con Anne sobre esto porque me di cuenta de que, en mi recuerdo de haber rodado esa escena tan íntima con ella al final de la película, no recuerdo que hubiera un espejo. Recuerdo que estaba tan concentrado en los ojos de Annie que solo recuerdo a Annie justo ahí, y ella estaba, estaba justo ahí, pero yo lo estaba haciendo frente al espejo. Pero funcionó. Funcionó muy bien. Así que ese fue el truco que se le ocurrió a Chris para decir: “Vale, esto funcionará si conseguimos amortiguar el sonido, para lo cual necesitamos una caja gigante. Si conseguimos ajustar las líneas de mirada, podremos rodar en gran formato y podremos rodar escenas muy silenciosas.

El truco de los espejos me ha hecho pensar instantáneamente en el mítico "Interrotrón" del documentalista Errol Morris, con el que conseguía que las personas entrevistadas pudiesen mirar directamente a la lente sin sentirse intimidados por la cámara, pudiendo interactuar directamente con él y haciendo la situación mucho más natural. Este consistía en un teleprompter en el que se colocaba una pantalla que reflejase sobre su superficie señal de vídeo en directo de Morris, que se encontraba en la misma habitación realizando la entrevista.

Sin duda, dos aproximaciones muy diferentes a un problema relativamente similar que demuestran que, en el cine, cualquier aproximación técnica es válida cuando se obtienen los resultados deseados.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026