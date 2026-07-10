Keanu Reeves presenta oficialmente su nueva película de ciencia ficción del director de 'Deadpool': una mezcla de 'Tiburón' con 'Atrapado en el tiempo'

Keanu Reeves tiene varios proyectos en marcha, pero uno de los más estimulantes es 'Shiver', su nueva película de ciencia ficción con viajes en el tiempo en la que además se pone a las órdenes de Tim Miller, el director de 'Deadpool' y también creador de la antología 'Love, Death & Robots'. El plan es hacer una película que mezcle las míticas 'Tiburón' con 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day')

La historia de 'Shiver' sigue a un contrabandista que busca trabajo en barrios marginales mientras se enfrenta a cadáveres, piratas y tiburones, todo dentro de un bucle temporal. El propio Reeves ha confirmado ahora oficialmente su participación en una entrevista en Collider, donde además ha asegurado que está preparado para el inminente inicio de su rodaje en República Dominicana.

Keanu Reeves está deseando ser "devorado por tiburones"

Preguntado sobre el motivo por el que ha aceptado participar en 'Shiver', Reeves ha sido tan sencillo como rotundo: "Tiburones. Máquina del tiempo. Atrapado en el tiempo". No ha hecho falta más para que esté entusiasmado ante la posibilidad de volver de nuevo a la acción, destacando que está deseando meterse en el agua "y ser devorado por tiburones".

Stefan Kapicic, Nicholas Duvernay, Abraham Popoola, Steven Waddington y Celia Di Stefano completan el reparto de este regreso al cine de viajes en el tiempo del actor. Recordemos que ya protagonizó en su momento la trilogía iniciada en 1989 por 'Las alucinantes aventuras de Bill y Ted', la cual llegó a su final hace cuatro años con 'Bill y Ted salvan el universo'.

Aún desconocemos la fecha de estreno de 'Shiver', pero sí se sabe que su llegada a los cines está prevista para 2027. Teniendo en cuenta la presencia de tiburones, lo suyo sería que podamos verla en verano del año que viene.

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