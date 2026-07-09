Dwayne Johnson ya fue un mentor inspirador para una aspirante a luchadora antes del remake de ‘Vaiana’ en una entretenida película deportiva

Sus ganas tremendas de ser un protagonista que lo absorbe todo por tamaño y carisma le impide a veces a Dwayne Johnson darse cuenta de puede tener más potencial acompañando e incluso inspirado a otro protagonista. ‘Vaiana’ (’Moana’) explotó ese talento, pero también fue aprovechado en una película más modesta como ‘Peleando en familia’ (’Fighting with my Family’)

Otro tipo de rencillas familiares

Con un reparto compuesto por un buen plantel que incluye a una emergente Florence Pugh, Jack Lowden y Vince Vaughn, esta película deportiva está basada en hechos reales y hace un interesante uso de La Roca, que estuvo involucrado en la historia real. Una encantadora película que se puede ver en streaming a través de MGM+.

Una familia de luchadores se dedica a recorrer el país con un espectáculo de pelea animado y poco serio. Aunque Saraya y Zak, los dos hijos, quieren llegar al terreno de la lucha profesional y por eso se presentan a la WE y a un programa especial de mentores llevado por La Roca. Saraya, que toma luego el nombre de Paige, es seleccionada para cumplir su sueño.

A partir de una simpática historia real que hace las delicias tanto del público senior que disfruta del cine británico que le calienta el corazón y la tarde, así como del espectador en streaming que se topa inesperadamente con el título, ‘Peleando en familia’ convence casi sin esfuerzo. A pesar de que parecer tan encantadora sin que se aprecie lo forzado tiene mucho trabajo detrás.

El guionista y director Stephen Merchant hace bien su trabajo para remodelar su comedia más ácida para hacer algo de público mayor, sin perder un puntito cafre que está a simple vista: sigue siendo una historia de triunfar a tortazos, tanto literales como vitales. La clase de relato inspirador que se cuenta con humor, pero siempre buscando complacer.

No la hace especialmente llamativa, aunque sí que va a ser un título interesante sobre el que volver atrás la mirada viendo cómo terminó de lanzar a Pugh como joven estrella de cine, y lo bien rodeada que está. A veces, es todo lo que necesita una película, junto con capacidad para agradar, para tener su relevancia.

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