'The Pitt' desvela el día en el que ocurrirá su temporada 3 y cómo romperá una de las señas de identidad de la serie. "Va a haber mucha expectación y miedo"

Es difícil que el final de la temporada 2 de 'The Pitt' no te dejara con el corazón en un puño, preocupado por el destino de Robby. Con la tranquilidad, eso sí, de que volverá pronto al hospital en una de las pocas series de prestigio que siguen cumpliendo con su promesa de hacer una temporada al año... y que ha recibido, a cambio, el beneplácito de la audiencia y de los Emmy. Pero si te estabas preguntando hasta dónde va a llegar el descenso a la locura del personaje de Noah Wyle, el propio actor tiene respuestas.

Tiene buena pitta

Aunque aún queda más de medio año para volver a ver el hospital en acción, Wyle ha hablado con Deadline sobre lo que le espera a su personaje: "No quiero decir mucho de la temporada 3, pero creo que estaremos saliendo del fondo lentos pero seguros. Creo que Robbie y y cualquiera que pueda identificarse con él verá su viaje y sentirá que estamos finalmente en una especie de subida. Vamos hacia arriba y lejos de donde estábamos".

La temporada 1 trataba del doctor siendo el paciente; la temporada 2 sobre los doctores no siendo muy buenos pacientes; la temporada 3 es sobre los doctores beneficiándose de ser pacientes. Vamos a ver que ha empezado el camino de la terapia; ha tenido un efecto positivo. Es frágil, y no ocurre sin riesgo y vulnerabilidad, pero al menos hay progreso.

En la entrevista también da pistas sobre su relación con el doctor Langdon ("el deseo de encontrar su camino juntos y encontrar un lugar común de nuevo va a ser una parte realmente fabulosa") y algo muy importante: cuándo se desarrollará esta temporada, en un cambio que ninguno vimos venir. "Hasta ahora hemos planteado nuestra serie casi en tiempo real. Hemos escrito la serie ocho meses antes de emitirse, pero las hemos escrito para que sucedan cuando la gente va a verla. Esta temporada no hemos hecho eso. Lo que estamos mostrando es el jueves 12 de noviembre de 2026, y se emitirá en enero de 2027".

Así que hablaremos de dónde acabamos de estar por primera vez, y no de hacia dónde vamos. Esa fue una decisión que tomamos porque va a haber mucha expectación, miedo y preparativos de cara a enero y a la puesta en marcha de la 'Gran y Hermosa Ley', que tendrá muchas repercusiones en la vida de los estadounidenses. Queríamos centrarnos en cómo van a ser esos últimos meses del año y en lo que la mayoría de la gente va a tener que hacer para prepararse para una realidad muy dura en los próximos siete u ocho años, con el fin de subrayar lo desesperada que es esta situación concreta.

Con esta ley, la Oficina Presupuestaria del Congreso estima que 10,9 millones de estadounidenses perderán su cobertura médica, al gastar un 12% menos en Medicaid. Además, aumentará el precio de los medicamentos. Vamos, que 'The Pitt' se prepara para ponerse más política que nunca. Y ya es decir.

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