La escena más intensa de 'The Pitt' podría funcionar como un homenaje oculto a 'Urgencias'. Y también como una forma de cerrar una herida abierta

La segunda temporada de 'The Pitt' nos ha dejado muchos momentos que no vamos a olvidar, aunque hay uno en concreto del episodio final que es difícil de olvidar. La serie creada por R. Scott Gemmill junto a Noah Wyle y John Wells construye en su episodio final una escena médica cargada de tensión que remite directamente a uno de los capítulos más recordados de 'Urgencias'.

En ambos casos, una paciente embarazada llega en estado crítico y pone a prueba la capacidad de diagnóstico de los médicos, pero el desenlace tiene una diferencia clave, porque mientras una lo enfoca desde la tragedia, otra lo hace desde la reacción inmediata.

Dos diagnósticos idénticos

El episodio final, titulado sitúa al doctor Robby Robinavitch (Noah Wyle), ante un caso límite justo cuando está a punto de abandonar su turno. La llegada de una paciente embarazada con síntomas graves activa una situación de máxima urgencia. Para los que han visto 'Urgencias', la escena recuerda a uno de los episodios más icónicos del género.

En la serie clásica, el doctor Mark Greene, interpretado por Anthony Edwards, no logra detectar a tiempo la eclampsia de su paciente, lo que deriva en un desenlace fatal. En cambio, en 'The Pitt', Robby identifica correctamente una preeclampsia, evitando que la situación escale. La comparación no busca establecer quién es mejor médico, sino mostrar cómo los pequeños factores pueden cambiarlo todo.

Ambas escenas ponen el foco en una condición médica extremadamente peligrosa durante el embarazo. La preeclampsia puede derivar en eclampsia, con consecuencias como convulsiones, coma o incluso la muerte. Y las series utilizan este diagnóstico no solo como recurso dramático, sino como un reflejo del riesgo real que implica.

Aunque las similitudes son evidentes -con el mismo equipo creativo y Noah Wyle de nuevo en un hospital-, no existe conexión narrativa entre ambas ficciones. 'The Pitt' no es una secuela directa de 'Urgencias', pese a compartir ADN creativo y espíritu.

Aun así, más allá de cualquier posible parecido, lo cierto es que ambas series coinciden en mostrar cómo, en la medicina, una decisión tomada en segundos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En Espinof | La temporada 2 de 'The Pitt' se despidió con una escena post-créditos completamente inesperada. Para su showrunner era necesaria: "Es una explosión de esperanza"

En Espinof | La última escena de la doctora Al-Hashimi en 'The Pitt' iba a ser diferente. Su protagonista desvela por qué decidieron cambiarla