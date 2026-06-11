Steven Spielberg fue rechazado varias veces cuando quiso hacer una película de James Bond. Ahora tiene claro cuál sería su durísima respuesta si se lo pidiesen

Si un genio me concediera un deseo cinéfilo, es probable que lo gastara en saber qué habría hecho Steven Spielberg en el mejor momento de su carrera con la saga de James Bond. No sería, desde luego, porque el director no lo intentara una y otra vez allá por los 70, solo para encontrarse con que su versión de 007 no pegaba con la que querían sus productores. ¿Quién va a querer que James Bond sea divertido, emocionante, loco y con una dirección que sabe componer planos como ninguna otra?

Mi nombre es Berg. Spiel Berg.

Tal y como recuerda en el podcast The rest is entertainment (para celebrar, claro, la llegada de 'El Día de la Revelación'), Spielberg intentó que Cubby Broccoli, productor de la franquicia, le diera la oportunidad: "Me acerqué a Cubby después de que 'Tiburón' fuera un gran éxito. Siempre había querido dirigir una película de James Bond desde el día en que vi 'Dr. No', así que llamé a Cubby y me ofrecí voluntario. Le dije, 'Si necesitas un director, me encantaría dirigir una'. Y dijo que no".

En su lugar, Lewis Gilbert, que ya había hecho 'Solo se vive dos veces', volvió a la franquicia para dirigir 'La espía que me amó' y 'Moonraker'. Precisamente para esta película Spielberg recibió una llamada de Cubby, porque quería usar las famosas cinco notas de 'Encuentros en la tercera fase'. Y el director volvió a proponerle un trato. "Le dije 'Hagamos un trato. Te daré el permiso para usar las cinco notas si me dejas dirigir una película de Bond'. Y dijo que no. Pero le di las cinco notas de todas maneras".

Este juego del gato y el ratón se repitió durante años, con el productor de Bond negando al director más famoso del mundo entrar en su saga: "Me rechazaron consistentemente. Nunca me explicó por qué no me dejaba entrar en la familia de Bond". Cuando le contó esta historia a George Lucas, este le confesó que estaba preparando algo mejor que 007: un tal Indiana Smith. Han pasado 50 años desde entonces, y Spielberg tiene muy claro lo que es el karma.

Si me pidieran hacer una película de Bond ahora, mi respuesta sería "No podéis permitíroslo".

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