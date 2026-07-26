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Todos los anuncios de Marvel en la Comic Con que necesitas saber. Novedades de 'Vengadores: Doomsday', el sucesor de Black Panther y más

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Desde el fichaje de Ryan Gosling hasta la fecha de estreno de 'VisionQuest'

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Doomsday
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Mikel Zorrilla

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Estos días se está celebrando la Comic Con en San Diego, donde el gran plato fuerte era el panel de Marvel anunciando varias novedades sobre su futuro. Si queréis saber de forma rápida y sencilla lo realmente imprescindible que se dio a conocer entonces, a continuación encontraréis un repaso a todo lo que necesitáis saber para estar al dia.

Índice de Contenidos (4)

La nueva 'El motorista fantasma'

Gosling

Hace ya varios años que Ryan Gosling había anunciado en público que estaría encantado de fichar por Marvel para interpretar a El Motorista Fantasma, pero ha sido ahora cuando todo se ha oficializado. Detrás de las cámaras estará Shawn Levy ('Deadpool y Lobezno') y su estreno está previsto para 2028, pero todavía no se ha dado una fecha concreta.

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'Black Panther 3'

Jonsson

La mayor sorpresa de la noche fue el anuncio de que David Jonsson, a quien hemos podido ver en películas como 'La larga marcha''Alien: Romulus', es el elegido para suceder a Chadwick Boseman como Black Panther. Dará vida al hijo ya adulto de T'Challa en 'Black Panther 3', la cual volverá a estar dirigida por Ryan Coogler. El 15 de diciembre de 2028 llegará a los cines.

Aunque no se ha hablado mucho de ello, esto indica que habrá algún gran salto temporal en el universo Marvel, pues el personaje tenía 7 años en 'Black Panther: Wakanda Forever'...

Fecha de estreno para 'VisionQuest'

Visionquest

La parte televisiva de este universo ha sido dejada bastante de lado en el panel de la Comic Con, pero Kevin Feige sí que anunció que el final de la trilogía iniciada con 'Bruja Escarlata y Visión' y continuada con 'Agatha, ¿Quién si no?' llegará a su final este próximo 14 de octubre de 2026 con el estreno en Disney+ de 'VisionQuest', miniserie liderada por Paul Bettany que además contará con el regreso del Ultrón de James Spader.

'Vengadores: Doomsday'

Atwell

El regreso de Hayley Atwell a Marvel se ha confirmado oficialmente tras meses de rumores al respecto. Su vuelta ha sido anunciada por el estudio durante la parte del panel dedicada a 'Vengadores: Doomsday', en la cual también se han dejado ver otros miembros del reparto como  Rebecca RomijnKelsey GrammerJames MarsdenLewis PullmanTenoch HuertaDavid HarbourHannah John KamenLetitia WrightWinston DukeSimu LiuDanny RamirezAnthony MackiePaul RuddPedro PascalRobert Downey Jr. y Chris Evans.

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Doomsday

Marvel también ha aprovechado la ocasión para lanzar un nuevo cartel de 'Vengadores: Doomsday', zanjándose todo con una aparición sorpresa de Ryan Reynolds caracterizado como Deadpool. Todo orientado a que hiciera la broma sobre que estaba listo para aparecer en la película, algo que no está confirmado, pero que no conviene descartar.

Y eso ha sido todo, pues también se ha enseñado un vídeo de 'Spider-Man: Brand New Day' centrado en la relación entre los personajes de Tom Holland y Jon Bernthal, pero ha sido exclusivo para los allí presentes.

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