La temporada 2 de 'The Pitt' se despidió con una escena post-créditos completamente inesperada. Para su showrunner era necesaria: "Es una explosión de esperanza"

La segunda temporada de 'The Pitt' nos dejó un final en el que casi no había momentos para respirar y que ponía el broche de oro a una temporada absolutamente fantástica. El futuro de la serie de HBO Max es tremendamente esperanzador, y con la escena post-créditos del último capítulo su showrunner rompió varias reglas no escritas del drama médico.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre el final de la segunda temporada de 'The Pitt'

Nos merecemos un descanso

Una de estas reglas es que, al menos por ahora, no vemos la vida de los profesionales médicos fuera del hospital. Todo 'The Pitt' se centra en las horas que van pasando en el turno, pero después de este 4 de julio tan intenso y los cambios que se vienen de cara al futuro de varios personajes todo el mundo sentía que nos merecíamos un respiro.

R. Scott Gemmill quería cerrar la temporada con una nota de esperanza, y las responsables de ponerla han sido la Dra. Trinity Santos y la Dra. Mel King en la escena post-créditos que muestra a las dos en un karaoke. En ese mismo capítulo, Santos invitaba a King a acompañarla después del turno para relajarse un poco y soltar todo lo que tenía dentro tras sus problemas legales y su choque con su hermana, y la verdad es que hacerlo a base de karaoke es una opción tremenda.

"El karaoke fue una adición muy, muy tardía", admitió Gemmill en una entrevista con Variety. "Se nos ocurrió cuando estaba escribiendo el capítulo 15. Fue una cosa de última hora, pensé que sería gracioso meter ese pequeño huevo de pascua. Las chicas había tenido un día muy duro y se merecían una noche fuera. Pensé que sería una sorpresa muy agradable para el público, una explosión de esperanza para lanzarnos a la tercera temporada."

La canción elegida fue 'You Oughta Know' de Alanis Morissette. Aunque Gemmill dio la opción a Isa Briones y Taylor Dearden de cantar cualquier canción que ellas quisieran, terminaron decantándose por la que había originalmente en el guion.

"Pensé que puedes darle muy duro a esa canción, ponerte muy salvaje. Y se quedaron con ella e hicieron un trabajo tremendo. Estoy muy contento de que lo hiciéramos, y que les apeteciera", dijo Gemmill a The Wrap. "Es un respiro muy majo después de un episodio tan intenso".

La tercera temporada de 'The Pitt' ya está en marcha y se espera que llegue a principios de 2027 a HBO Max, con el doctor Robby en un proceso de sanación y un nuevo turno intenso ambientado varios meses después de esta segunda temporada.

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