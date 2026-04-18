'The Pitt'. Todo lo que sabemos de la temporada 3 de la excelente serie de médicos de HBO Max

15 episodios que se han pasado volando (y eso que eso son cuatro meses) y nos ha tocado despedirnos de 'The Pitt' hasta el año que viene. La excelente serie médica de HBO Max está ya preparando su temporada 3, en la que tendremos nuevos rostros y algunos menos nuevos y descubriremos el destino de alguno de los protagonistas.

En lo que nos recuperamos del emotivo final, vamos a repasar todo lo que sabemos de estos nuevos episodios.

La historia

De momento, los detalles de historia para esta nueva temporada no han sido desvelados. Sin embargo, sí que sabemos que saltaremos cuatro meses respecto a esta temporada (ambientada un 4 de julio). De esta manera, nos situaremos en noviembre... y ahí hay un par de fechas jugosas con las que pueden jugar, sobre todo el día de Acción de Gracias, si quieren repetir temática festiva.

Elucubraciones sobre días aparte, para el creador de la serie R. Scott Gemmill, el estar con un clima más frío les permitirá pasar más tiempo con según qué personajes. Hablando de personajes, confirmamos el regreso de Robby, solo que lo mismo tardamos en verle en los pasillos de urgencias, según avisan. La idea para esta temporada 3 es verle en un camino de sanación durante estos próximos episodios.

Algo parecido con personajes como Baran Al-Hashimi, quien también tiene que discernir cómo poder seguir ejerciendo la medicina con una condición que aparentemente ha empeorado. Gemmill además confirma que la idea de que haya dos supervisores en The Pitt ha calado.

El reparto

Aquí tenemos un poco de juego de quién vuelve y quién no más allá de la presencia asegurada de Noah Wyle. Sabemos de la marcha de Supriyah Ganesh como Samirah pero, por otro lado, se confirma que Sepideh Moafi volverá como Baran Al-Hashimi en la temporada 3. Parece que la idea de que haya dos supervisores en urgencias ha terminado calando. También veremos a Ayesha Harris como Ellis, quien se habría incorporado al turno de día.

Por lo demás, también se confirman la presencia del núcleo duro de las urgencias con el regreso de Patrick Ball como Langdon, Taylor Dearden como Mel, Isa Briones como Trinity Santos, Gerran Howell como Dennis Whitaker y Fiona Dourif como Cassie McKay. Eso sin olvidarnos del MVP Shawn Hatosy como Jack Abbot y Katherine LaNasa como Dana Evans.

Además, a pesar de que su destino parezca ser las urgencias psiquiátricas, seguiremos viendo a Shabana Azeez como Victoria Javadi. También se ha confirmado que Laëtitia Hollard volverá como Emma Nolan y, si bien no estarán en principio en el equipo regular, Lucas Iverson e Irene Choi rondarán por ahí como Ogilvie y Joy.

La producción

Según el director de la serie y productor ejecutivo John Wells, ahora mismo la temporada 3 está en pleno proceso de escritura. La sala de guionistas abrió a mediados de marzo y la idea es poder entrar en producción de estos nuevos episodios el próximo mes de junio.

Con esto en mente, mantienen también la promesa de que volver a ver estos nuevos episodios por las mismas fechas habituales, es decir, desde enero de 2027 en HBO Max.

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