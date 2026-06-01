La creadora de 'The Apothecary Diaries' elige la violencia y destroza una de las teorías más populares sobre el anime: "No sé de dónde se lo saca la gente"

El año pasado nos despedimos de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), pero en 2026 podemos esperar la llegada de la tercera temporada y también una película original que llevará a Maomao y Jinshi de viaje.

Natsu Hyuga, la creadora de la serie, ha hablado estos días sobre el origen de la serie, y también de uno de los mayores errores por parte de los fans.

Nos vamos muy atrás...

'The Apothecary Diaries' es un curioso anime de época que combina misterios detectivescos con intrigas palaciegas, con la segunda temporada haciendo especial hincapié en el drama sucesorio del imperio. La serie se ambienta en un escenario ficticio muy inspirado en China, aunque Hyuga ha querido tirar por la borda una de las mayores teorías que los fans siguen repitiendo todo el tiempo: no, no se ambienta en la Antigua China.

"Lo primero de todo, es que eso de "antigua" está completamente mal, yo situaría el periodo temporal en unos tiempos más modernos. La gente se equivoca todo el tiempo, no es "antigua" para nada", dijo Hyuga en una entrevista con Scrumbl. "En la historia japonesa, la situaríamos ['The Apothecary Diaries'] durante y antes del periodo Edo.

Y es que no le falta razón a Hyuga, porque lo que mucha gente considera la "Antigua China" en realidad serían periodos muy diferentes que abarcan desde el año 2000 a.C hasta aproximadamente el año 220 d.C con la caída de la dinastía Han. Situar el anime en esta época sería como hacer a Maomao y Jinshi contemporáneos de Nefertiti o Platón, dependiendo del momento histórico preciso.

Sin embargo, el periodo Edo japonés se sitúa entre nuestros años 1600 y 1868, que casa mucho más con elementos que vemos en el anime como armas de fuego, pólvora y comercios con reinos extranjeros. Aunque Hyuga quiere dejar claro que 'The Apothecary Diaries' sigue siendo ficción y no pretende ser un anime histórico y perfectamente fiel a la realidad.

"Básicamente lo que hice fue robar las partes más interesantes de 1000 años de historia china y colocarlas como quería. por ejemplo, metí instrumentos de viento madera en la historia, pero apenas había proliferado para los periodos modernos", desveló. "No sé de dónde se lo saca la gente. La serie no es "antigua", ni lo más mínimo. Ni siquiera está ambientada en China, técnicamente, aunque la ambientación esté inspirada en China. También hay mucha sensibilidad japonesa, pero creo que eso es porque yo misma soy japonesa".

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