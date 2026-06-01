Esta noche en TV, la transformación definitiva de Marilyn Monroe en estrella con un noir melodramático intenso

Gracias a la cualidad del cine para transportar a otros lugares, especialmente cuando tiene posibilidad y permiso para rodar en localizaciones reales, no pocos sitios han querido tener rodajes que permitiesen lucir rincones que fueran de interés turístico. Al menos, da para pensar eso que una película como ‘Niágara’ ponga una localización tan en valor.

Cataratas tormentosas

Pero es uno de los factores icónicos de este noir melodramático con tensiones amorosas, suspense y una Marilyn Monroe como femme fatale que pasó a ser definitivamente una estrella. El eficiente y fiable Henry Hathaway dirige esta película que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20 (también en streaming a través de Movistar+).

George Loomis y su esposa Rose tienen un matrimonio convulso y problemático que intentan sostener a base de un viaje a las cataratas del Niágara. Allí se alojarán en una cabaña que estaba reservada por otro matrimonio en su luna de miel, generando un cruce de caminos que se llevará a terreno más íntimo e intenso.

Saliéndose de las convenciones del cine negro, que demandaba escala monocromática en lugar de a todo color, ‘Niágara’ muestra con su esplendor visual que estaba realizando una producción de alto nivel y ambición. Al menos, en lo que a espectáculo clásico en una escala no exagerada se refiere.

Hay una voluntad por trastocar esos pilares domésticos de la vida media norteamericana, pero siempre sin pisar demasiados fregados al tener que sortear limitaciones morales del código Hays. Hay una complacencia que choca con el hacer esplendoroso que aporta Hathaway desde la paleta visual.

Esto impide a ‘Niágara’, como otras películas protagonizadas por Monroe para ser expuesta como estrella, ser más redonda y sustanciosa de lo que podría ser. Pero está hecha con el suficiente gusto para estar viendo desde el comienzo hasta el final unos menos de 90 minutos que nunca vienen mal.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia