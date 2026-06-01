Para sorpresa de nadie, 'Euphoria' ha terminado para siempre. Su temporada 3 es oficialmente la última de la serie de HBO

7 años y 26 episodios después, 'Euphoria' llega a su final. Aunque prácticamente era un secreto a voces y declaraciones tanto de Sam Levinson como de HBO y otros implicados en la serie iban por ese camino, no ha sido hasta la emisión del último episodio de la temporada 3 que se ha confirmado que, efectivamente, nos despedimos para siempre de Rue y compañía.

Ha sido el propio creador de la serie, Levinson, quien ha anunciado la conclusión de la misma hablando en el pódcast de The New York Times Popcast. Una información que después ha sido confirmada por HBO.

Baja euforia

Sobre la temporada y su final ya hablaremos tranquilamente en breve pero, como digo, esto no pilla para nada por sorpresa debido primero a lo evasivo que se mostraban los responsables del drama no tan adolescente de la cadena respecto al futuro de la ficción.

Además, la condición de megaestrellas de cine de algunos de sus protagonistas (Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, por ejemplo), hacía algo difícil seguir cuadrando agendas (ya vimos lo que ha costado sacar adelante esta temporada). Por otro lado, se veía cierta pátina de despedida en lo que se daba este salto para ver la vida adulta de Rue, Cassie, Maddie y compañía.

La temporada 3 de 'Euphoria' es, probablemente, la que más ha dividido a los fans y la peor valorada de la serie. Eso no ha evitado, eso sí, seguir siendo la serie más vista del catálogo de HBO Max. En lo que escribo esta nota, la serie es número 1 en 48 países, incluyendo España, según datos de Flixpatrol.

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