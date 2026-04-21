El creador de 'Euphoria' explica por qué es peor que te llamen cerdo que negro en la serie: "Es un punto de entrada en la mente de este hombre"

Puede que, efectivamente, esta temporada 3 de 'Euphoria' no esté a la altura de sus predecesoras, pero aun así nos está dejando momentos bastante llamativos con los protagonista de la serie de HBO Max. Esto incluye algunas de las principales incorporaciones al reparto. En concreto, la de Alamo, el magnate de la vida nocturna interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Sin entrar demasiado en spoilers, Rue (Zendaya) pasa a trabajar con Alamo, para gran disgusto de Laurie (Martha Kelly). La narcotraficante no duda en llamar cerdo a Alamo, lo cual provoca una reacción desmedida por su parte.

Algo que, sin duda, ha llamado bastante la atención teniendo en cuenta que poco antes en el mismo diálogo le llaman peyorativamente «negro» (nigger) y no le dio mayor importancia que el de "racistada".

Pata negra

Para Sam Levinson, creador de la serie, y el intérprete de Alamo, Akinnuoye-Agbaje, hay una gran razón por la que este explota más llamándole cerdo que llamándole la "palabra con la n". Hablando con Variety, Levinson asegura que el insulto va al fondo de sus inseguridades:

«Con el comentario de cerdo, simplemente parecía interesante como un punto de entrada en la mente de este hombre. Ha algo sobre ello que no se le pasa. No entiende por qué ella se refiere a él de esa manera. ¿Es por su peso?, ¿es porque es avaricioso? Abre esta inseguridad en él que nos permite empezar a ver lo humano que es. Hay cosas que alguien puede decir a cualquiera de nosotros que pueden ser insignificantes, pero se quedan en nuestra cabeza. Fue un modo de jugar con lo absurdo de las dinámicas raciales, estos malentendidos que llevan a problemas mayores.»

Cuestión que luego matiza el propio Akinnuoye-Agbaje:

«Como alguien que se abrió camino por sí mismo tras la esclavitud para convertirse en lo que él considera ser el emperador de su imperio, fue interesante que "cerdo" fuese peor para Alamo que la palabra con la n. Para mí, fue sobre intentar averiguar por qué y Sam me dio margen en la escena. Haciendo eso el tema fue "¿Por qué está desencadenando su trauma? Bien, un cerdo es un animal que come sus propias heces. Y aquí estoy, el emperador, y me está llamando un cerdo». Destapó toda su inseguridad.»

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