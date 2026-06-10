La secuela de 'La Red Social' presenta su interesante primer tráiler, con Jeremy Strong captando a la perfección a Mark Zuckerberg

La última vez que vimos a Mark Zuckerberg en pantalla estaba interpretado por un fantástico Jesse Eisenberg actualizando constantemente la página de Facebook de Erica Albright. Han pasado 16 años desde entonces, y el propio Zuckerberg se ha convertido en uno de esos millonarios tan acostumbrados a la opulencia que el mundo se ha acostumbrado a aborrecer. Puedes tener más de 200.000 millones de dólares y seguir siendo un paria, como demuestra el primer tráiler de 'The Social Reckoning', la secuela de 'La Red Social'.

Atrapados en la red

Este era uno de los tráilers más esperados de los próximos meses porque todos nos preguntábamos lo mismo: ¿Sabrá dirigir Aaron Sorkin de tal manera que no echemos de menos a David Fincher? Por lo que podemos ver en este tráiler lo cierto es que... no es lo mismo. Pero claro, no olvidemos que se trata solo de dos minutos de una película completa que aún está en proceso de post-producción. Al fin y al cabo, se estrenará el 9 de octubre en Estados Unidos, así que aún queda tiempo de maduración.

'The Social Reckoning' cambia a Eisenberg por Jeremy Strong, que parece haberse mimetizado con Zuckerberg, sus gestos y actitud. Sin embargo, los dos verdaderos protagonistas aquí son Jeremy Allen White, que interpreta a Jeff Horwitz, reportero de tecnología del Wall Street Journal que investigó a Facebook; y Mikey Madison, que será su confidente, Frances Haugen, que en 2021 sacó a la luz decenas de miles de documentos internos de Facebook.

Hace cinco años que no vemos a Sorkin, desde que dirigió 'Ser los Ricardo' un año después de llegar a los Óscar gracias a 'El juicio de los 7 de Chicago'. Habrá que ver si aquí mejora y pule su estilo o, por el contrario, acabaremos saliendo contrariados de la sala, preguntándonos si es una secuela necesaria o simple nostalgia. El 9 de octubre saldremos de dudas.

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