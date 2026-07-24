HOY SE HABLA DE
Hace 29 años, Clint Eastwood convirtió un célebre crimen real en este apasionante thriller. También es una de las películas más especiales de su carrera

Hace 29 años, Clint Eastwood convirtió un célebre crimen real en este apasionante thriller. También es una de las películas más especiales de su carrera

Una película de juicios que radiografía a toda una sociedad

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Fotograma de la película
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
1318 publicaciones de Belén Prieto

A finales de los años 90, Clint Eastwood se apartó momentáneamente del tipo de historias que más abundaban en su carrera para adaptar 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', el exitoso libro de no ficción de John Berendt. Como resultado nos dejó una película irregular pero también muy hipnótica, que logró convertir un célebre caso de asesinato en un retrato fascinante sobre el poder, la excentricidad y los secretos de una ciudad que parece vivir al margen del paso del tiempo. 

Un crimen que lo cambia todo

La historia arranca cuando el periodista John Kelso llega a Savannah para cubrir la famosa fiesta navideña organizada por Jim Williams, una de las figuras más influyentes de la alta sociedad de la zona. Pero la celebración termina de forma abrupta cuando Williams mata a Billy Hanson, su joven amante y empleado. Él asegura que lo hizo en defensa propia, pero el caso acaba convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos de la ciudad.

Las 15 mejores películas de Clint Eastwood
En Espinof
Las 15 mejores películas de Clint Eastwood

Más que centrarse únicamente en el crimen, Eastwood utiliza la investigación para explorar la personalidad de Savannah. La película retrata una ciudad elegante, llena de tradiciones, donde conviven las viejas familias aristocráticas, artistas, personajes extravagantes y rituales vinculados al vudú. Y esa mezcla de belleza, decadencia y misterio es, probablemente, el mayor atractivo de toda la película.

Además, Kevin Spacey nos dejó aquí una de sus interpretaciones más icónicas como el sofisticado y enigmático Jim Williams. A su lado destacan un jovencísimo Jude Law, John Cusack como el periodista y Lady Chablis, que se interpreta a sí misma y aporta buena parte del carisma y el humor de la película. 

'Medianoche en el jardín del bien y del mal'

Aunque con sus más de dos horas y media de metraje el relato se disperse constantemente en tramas secundarias que ralentizan el avance del juicio, 'Medianoche en el jardín del bien y del mal' sigue siendo una película muy especial dentro de la carrera de Eastwood

Su elegante puesta en escena, la fotografía, la música y la recreación de Savannah construyen una atmósfera difícil de olvidar. Quizá no sea el thriller judicial más emocionante de los noventa, pero sí uno de los más singulares y un ejemplo de cómo un escenario puede llegar a tener tanta importancia como los protagonistas de una historia.

La tenéis en Movistar Plus.

En Espinof | Clint Eastwood, 96 años: "Mucha gente, al jubilarse, simplemente se apaga. Les pasa más a los hombres que a las mujeres"

En Espinof | "Un tipo como él debería callarse la boca". Clint Eastwood, sobre las críticas de Spike Lee de racismo a dos de sus películas más famosas

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios