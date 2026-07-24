Hace 29 años, Clint Eastwood convirtió un célebre crimen real en este apasionante thriller. También es una de las películas más especiales de su carrera

A finales de los años 90, Clint Eastwood se apartó momentáneamente del tipo de historias que más abundaban en su carrera para adaptar 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', el exitoso libro de no ficción de John Berendt. Como resultado nos dejó una película irregular pero también muy hipnótica, que logró convertir un célebre caso de asesinato en un retrato fascinante sobre el poder, la excentricidad y los secretos de una ciudad que parece vivir al margen del paso del tiempo.

Un crimen que lo cambia todo

La historia arranca cuando el periodista John Kelso llega a Savannah para cubrir la famosa fiesta navideña organizada por Jim Williams, una de las figuras más influyentes de la alta sociedad de la zona. Pero la celebración termina de forma abrupta cuando Williams mata a Billy Hanson, su joven amante y empleado. Él asegura que lo hizo en defensa propia, pero el caso acaba convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos de la ciudad.

Más que centrarse únicamente en el crimen, Eastwood utiliza la investigación para explorar la personalidad de Savannah. La película retrata una ciudad elegante, llena de tradiciones, donde conviven las viejas familias aristocráticas, artistas, personajes extravagantes y rituales vinculados al vudú. Y esa mezcla de belleza, decadencia y misterio es, probablemente, el mayor atractivo de toda la película.

Además, Kevin Spacey nos dejó aquí una de sus interpretaciones más icónicas como el sofisticado y enigmático Jim Williams. A su lado destacan un jovencísimo Jude Law, John Cusack como el periodista y Lady Chablis, que se interpreta a sí misma y aporta buena parte del carisma y el humor de la película.

Aunque con sus más de dos horas y media de metraje el relato se disperse constantemente en tramas secundarias que ralentizan el avance del juicio, 'Medianoche en el jardín del bien y del mal' sigue siendo una película muy especial dentro de la carrera de Eastwood.

Su elegante puesta en escena, la fotografía, la música y la recreación de Savannah construyen una atmósfera difícil de olvidar. Quizá no sea el thriller judicial más emocionante de los noventa, pero sí uno de los más singulares y un ejemplo de cómo un escenario puede llegar a tener tanta importancia como los protagonistas de una historia.

La tenéis en Movistar Plus.

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