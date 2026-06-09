"Un tipo como él debería callarse la boca". Clint Eastwood, sobre las críticas de Spike Lee de racismo a dos de sus películas más famosas

Clint Eastwood nunca ha sido alguien que se haya cebado con otros directores o actores. Es cierto que ha hecho alguna que otra crítica a lo largo de su carrera -como cuando dijo que 'El resplandor' ('The Shining') era "un enorme desastre"-, pero lo que sí ha tenido siempre muy claro es que nadie iba a criticarle de una forma que él considerase injusta. Eso fue lo que pasó exactamente en el caso de Spike Lee.

El director de títulos como 'Haz lo que debas' ('Do the Right Thing'), de la cual se niega tajantemente a que haya un remake incluso cuando haya muerto, o 'Malcolm X' hizo una dura crítica a Eastwood durante una rueda de prensa del Festival de Cannes de 2008: "Hizo dos películas sobre Iwo Jima seguidas y no había ni un solo soldado negro en ninguna de ellas. Muchos veteranos, afroamericanos, que sobrevivieron a esa guerra están indignados con Clint Eastwood. En su visión de Iwo Jima, los soldados negros no existían. Así de simple".

Obviamente, Lee se refería al díptico formado por 'Banderas de nuestros padres' ('Flags of Our Fathers') y 'Cartas desde Iwo Jima' ('Letter from Iwo Jima'), pero Eastwood tenía claro que cometía un error fundamental con esa crítica: la historia decía algo mucho más cercano a su visión de los hechos que la de Lee.

La dura respuesta de Eastwood

El propio Eastwood comenzaba su respuesta en The Guardian preguntándose si "¿ha estudiado alguna vez la historia?" y luego añadía que "se quejaba cuando hice 'Bird'. ¿Por qué iba a hacer eso un hombre blanco? Fui el único que la hizo, por eso. Podría haberla hecho él también. En cambio, estaba haciendo otra cosa", pero lo mejor estaba por llegar.

Luego Eastwood destaca que sí que un pequeño destacamento de soldados negros en Iwo Jima, pero no formaban parte de la historia que él estaba contando: "No izaron la bandera. La historia es 'Banderas de nuestros padres', la famosa fotografía del izamiento de la bandera, y no fue así. Si pusiera a un actor afroamericano, la gente diría: 'Este tipo ha perdido la cabeza'. Es decir, no es correcto".

Además, Eastwood añadía lo siguiente sobre el hecho de que tampoco iba a parecer gente de color en 'El intercambio' ('Changeling'), el drama basado en hecho reales que protagonizó Angelina Jolie: "¿Qué vas a hacer, vas a contar una puta historia sobre eso?, ¿Hacer que parezca un anuncio a favor de la igualdad de oportunidades? Yo no estoy en ese juego. Lo hago tal y como lo interpreto históricamente, y así es como es. Cuando hago una película y el 90% del reparto es negro, como en 'Bird, utilizo a gente negra en un 90%"

La sentencia definitiva de Eastwood llegó al afirmar que "un tipo como él debería callarse la boca", pero Lee tampoco iba a permitir que las cosas se quedasen así: "Para empezar, ese hombre no es mi padre y tampoco estamos en una plantación, Clint. Es un gran director. Él hace sus películas, yo hago las mías... Y un comentario como 'Un tipo como él debería callarse la boca'... ¡Vamos, Clint, vamos! Suena como un viejo cascarrabias".

Ninguno estaba por la labor de dejarlo ir y quedar como el perdedor en este enfrentamiento, por lo que Steven Spielberg decidió mediar entre ambos y les convenció para que hicieran las paces.

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