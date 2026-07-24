La nueva serie de 'Avatar' ya tiene fecha de estreno. El primer tráiler de 'Seven Havens' nos introduce a mundo postapocalíptico con la sucesora de Aang y Korra

Después de un tiempo de vacío y muchas promesas, este 2026 'Avatar' (la buena, no la de los aliens azules de James Cameron) vuelve por partida doble. De entrada este mismo fin de semana se estrena 'Avatar Aang: The Last Airbender', una película con Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko como adultos que continúa los eventos de la serie original.

Pero es que ahora sabemos que este mismo año también se estrena 'Avatar: Seven Havens' para presentar a la sucesora de Aang y Korra.

Un mundo muy diferente

Durante la San Diego Comic Con por fin hemos tenido novedades sobre la nueva serie de la franquicia. 'Avatar: Seven Havens' ha desvelado su primer tráiler para mostrar en acción a Pavi, nuestra nueva Avatar, y lo cierto es que la secuela tiene una pinta bien curiosa.

De entrada, 'Seven Havens' se desarrolla años después de la muerte de Korra, con una nueva Avatar como protagonista. Sin embargo, Pavi ha crecido en un mundo sacudido por una gran tragedia en la que el Avatar ahora es conocido como un villano y enemigo de la humanidad, por lo que su misión es todavía más complicada que la de sus predecesores.

Además de mostrar este primer tráiler, también se ha confirmado que 'Avatar: Seven Haven's se estrenará en Paramount+ el próximo 9 de octubre. La historia de Pavi llegará dividida en dos "libros", así que podemos esperar que la serie esté contenida en dos temporadas.

Ya el año pasado, Bryan Konietzko y Michael DiMartino nos adelantaron que 'Seven Havens' sería muy diferente a las anteriores serie de la franquicia. Especialmente porque ahora el Avatar está considerado como la gran calamidad que destruyó el mundo y Pavi será una forajida en lugar de una figura mesiánica. También se apostará más por la fantasía, y ya en este adelanto hemos podido ver la influencia de Moebius y los animes noventeros, así que a nivel visual apunta a ser una entrega muy curiosa y con personalidad propia.

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